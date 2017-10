Ámate recuerda que Canarias es la Comunidad que más casos registra en todo el país

La presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate), María del Carmen Bonfante, recordó receintemente en una rueda de presa celebrada con motivo de la presentación de la próxima campaña de sensibilización, que Canarias es la comunidad autónoma que más casos de cácer de mama registra en todo el país, afectando a una de cada 8 mujeres.

Bonfante también señaló que esta enfermedad no sólo afecta a mujeres, sino también a hombres (dos de cada 100 casos). "Mucha gente no se revisa por miedo, pero hay que recordar que el cáncer en sus inicios no duele, es una enfermedad silenciosa, de ahí la importancia de prevenir".

La campaña Tenerife en rosa, tiene lugar con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre. La iniciativa consiste en la colocación de lazos rosas en los árboles y elementos adecuados del mobiliario urbano que estén situados en los puntos más emblemáticos y/o transitados de la Isla: vías principales de entrada a las ciudades, centros culturales, plazas de iglesias, hospitales, clínicas, etcétera, durante la mayor cantidad de días posibles del mes de octubre. La intención de Ámate con esta campaña es "crear un impacto visual uniforme y muy amplio por toda la Isla, creando una difusión máxima de la lucha contra el cáncer y concienciando a la mayor cantidad de personas posible acerca de lo fundamental que es realizarse revisiones médicas par aque en el caso de existir la enfermedad, sea detectada lo antes posible".

Paralelamente a este proyecto, este mes se están celebrando diversos eventos para informar sobre esta enfermedad, como la travesía solidario a nado en la playa de Las Teresitas que tuvo lugar el pasado día 8.

Uno de esos actos tuvo lugar este lunes con la presentación de la campaña publicitaria sobre el cáncer de mama en el Tranvía de Tenerife. Asimismo, durante los días 16, 18, 19 y 21 de octubre,la asociación lleva a cabo una cuestación anual para recaudar fondos dirigidad a la lucha contra esta enfermedad. A esto se añaden las jornadas que se ceelebrarán el 21 de octubre, en el Centro Comercial El Trompo, en La Orotava, y la caminata nocturna con velas en Icod de Los Vinos, el día 28.