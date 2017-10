El Ayuntamiento eleva a 30.000 euros las becas al transporte para estudiantes

El Ayuntamiento eleva a 30.000 euros las ayudas al transporte para estudiantes, que podrán se solicitadas hasta el 31 de octubre.

El Ayuntamiento de Los Realejos eleva por vez primera hasta los 30.000 euros el presupuesto de ayudas destinadas al transporte de alumnos realejeros que han de cursar estudios fuera de la localidad por no disponer de oferta formativa de su correspondiente especialidad en el municipio. Es el caso de los universitarios de la ULL y la UNED, estudiantes del Bachillerato Artístico, de ciclos formativos que no se imparten en Los Realejos, o del Conservatorio Superior de Música o los denominados Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Las referidas ayudas nacen como alternativa a las que ofrecen otras administraciones, pues entre sus requisitos se encuentra el de no haber resultado beneficiario de becas por parte del Ministerio de Educación y Ciencia. Se materializan con la adquisición de bonos de guagua por parte del Ayuntamiento de Los Realejos que se entregan a los alumnos que resulten beneficiarios en función de determinados criterios técnicos de valoración. La presente convocatoria abrió su plazo de entrega de solicitudes el pasado 3 de octubre y se recibirán como tope hasta el 31 de octubre. A lo largo de los últimos cursos han sido en torno a 300 los realejeros que han recibido estas ayudas municipales en cada edición. Destaca el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, que "este equipo de gobierno ha confiado de lleno en esta iniciativa de apoyo al alumnado realejero y ha ido incrementando de manera progresiva el presupuesto destinado a tal fin, pasando en el último año de 25.000 euros a 30.000 euros, un aumento necesario dada la cantidad de estudiantes de la localidad que han de desplazarse fuera de ella para seguir formándose en determinadas disciplinas".

A través del Punto de Información y Atención Ciudadana (PIAC) del Ayuntamiento de Los Realejos, o bien en la oficina descentralizada de San Agustín, se pueden solicitar estos bonos de transporte, presentando la documentación requerida en las bases publicadas desde el pasado lunes 2 de octubre en la web municipal, siendo imprescindible el resguardo de la matrícula en los estudios que corresponda.