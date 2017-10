Una treintena de estudiantes realizarán sus primeras prácticas en el Cabildo

El Cabildo ha puesto en marcha el programa Cabildo Inserta, que posibilitará que una treintena de personas recién tituladas realicen un período de prácticas profesionales en diferentes áreas de la Corporación insular. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, acompañado por el vicepresidente socieconómico, Efraín Medina, y la directora insular de Recursos Humanos, María Dolores Alonso, ha dado hoy [lunes 2] la bienvenida a estos jóvenes profesionales que trabajarán en el Cabildo durante al menos ocho meses.

Carlos Alonso destaca "la apuesta decidida del Cabildo por la generación de proyectos de empleo innovadores que permitan a los recién titulados obtener una experiencia profesional que les hará más competitivos". En este sentido, el presidente insular explica que Cabildo Inserta "posibilitará que personas cualificadas tengan una experiencia que facilite su inserción en el mercado laboral, adquieran conocimientos prácticos que complementen su formación académica y refuercen la autoestima a la hora de buscar un empleo".

Por su parte, el vicepresidente socioeconómico, Efraín Medina, detalla que "con esta iniciativa trataremos de ayudar a que los jóvenes salgan del bucle de no encontrar trabajo por no tener experiencia y no tener experiencia por no encontrar trabajo". Medina recuerda que este programa se ha diseñado con la colaboración del resto de áreas de la Corporación donde los seleccionados realizarán sus prácticas, así como "el apoyo del Servicio Canario de Empleo, que pone de manifiesto la necesidad de cooperar entre administraciones para poner en marcha iniciativas eficientes que den soluciones a problemas reales".

La directora insular de Recursos Humanos, María Dolores Alonso, indica que "con esta iniciativa el Cabildo apuesta por seguir contribuyendo de forma decidida a la formación de las personas con titulación". En este caso, se trata de prácticas profesionales que se realizarán en un período inicial de ocho meses de duración prorrogable hasta un máximo de 24 meses. "Son prácticas de calidad, debidamente planificadas y tutorizadas que favorecerán las posibilidades de inserción de en el mercado laboral, al tiempo que los titulados conocen desde dentro la forma en que se desarrolla la actividad de la Administración y las posibilidades profesionales que ésta puede ofrecerles".