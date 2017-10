El pleno reprueba de forma unánime a Zebenzuí y lleva su caso ante la Fiscalía

El pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna reprobó ayer de forma unánime los mensajes machistas que el exconcejal Zebenzuí González escribió en un grupo de WhatsApp, en los que se jactaba de acostarse con empleadas que enchufaba en el Consistorio. La moción para la condena y reprobación del exedil fue presentada por todos los grupos políticos, que también le exigieron que entregue su acta y acordaron denunciar su caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz.

"Fuera machismo de las instituciones", "No es humor privado es machismo público" y "Dimisión ya" fueron los mensajes que pudieron leerse en los carteles que portaban muchos de los asistentes a la sesión plenaria. Unos mensajes que el exedil socialista no pudo leer, ya que no acudió ayer al pleno.

La tormenta política se desató el pasado 14 de septiembre en el Consistorio lagunero después de que se filtraran a los medios de comunicación varios mensajes que González envió por error a un grupo de WhatsApp de vecinos de la comarca noreste. Un día después, el alcalde, José Alberto Díaz, le retiró las competencias de quinto teniente de alcalde y responsable de Mercados, Sanidad, Medio Ambiente, Cementerios y Playas y Piscinas a González, después de que recibiera una petición por parte del propio Grupo Socialista, que al mismo tiempo lo suspendió de militancia en el partido de forma cautelar.

La moción aprobada ayer surge de un acuerdo al que llegó el pasado 15 de septiembre la Junta de Portavoces en el que los seis partidos con representación en el pleno condenaron las manifestaciones de González.

El portavoz de Coalición Canaria en el pleno lagunero, Antonio Pérez Godiño, detalló durante su intervención todos los pasos que se han dado desde que salieron a la luz los polémicos mensajes. "Entre el señor alcalde y los 26 concejales ni hoy ni en los días pasados hay buenos ni malos, la totalidad de los grupos municipales han tomado los tres acuerdos", argumentó y afirmó que la intención de separarlos en dos bandos era solo "una manipulación que no va a llegar a ningún sitio".

En relación a la dimisión del exconcejal Zebenzuí González "solo hay dos únicas posibilidades: una sentencia judicial firme que ordene la renuncia o el ejercicio de su voluntad personal".

El concejal aseguró que "el día 25 de septiembre se da traslado del acta de la Junta de Portavoces a la Fiscalía de la Audiencia Provincial" y argumentó que no se había entregado antes al Ministerio Público, porque el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, no había querido firmarla. El objetivo es que "tenga conocimiento de lo ocurrido y actúe en consecuencia si lo considera oportuno".

Por su parte, la portavoz socialista, Mónica Martín, recalcó que "una cosa es la realidad de lo acontecido y otra son las interpretaciones interesadas que algunos grupos políticos quieran hacer". Una afirmación que suscitó un gran revuelo entre el público que se encontraba en el interior del salón del plenos y al que el regidor tuvo que llamar al orden y pedirles que respetaran todas las intervenciones o tendrían que ser desalojados.

Martín recalcó que "el PSOE ha sido tajante, contundente y transparente desde un primer momento en la decisiones adoptadas con las manifestaciones de Zebenzuí, que hemos reprobado públicamente en varias ocasiones".

La edil explicó que todos los órganos del partido han iniciados varios procedimientos. En el ámbito federal se le ha abierto a González un expediente disciplinario y se le ha suspendido cautelarmente de militancia y en el ámbito local el PSOE solicitó la retirada de las competencias de este concejal. "Ahora queda que se finalice el expediente disciplinario que está en curso, no hay nada más que hacer en el marco de la legalidad", insistió. Martín recordó que su formación también ha pedido que González entregue su acta de concejal.

Sin embargo, la edil aseguró manifestar con la misma contundencia "que el PSOE nunca va a participar en espectáculos públicos, en representaciones teatrales y en otro tipo de comportamientos que algunos grupos y concejales están poniendo en marcha con intereses individuales y políticos".

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, valoró que por primera vez desde hace bastante tiempo todos los partidos de la oposición se hayan puesto de acuerdo para firmar la moción para reprobar a Zebenzuí González. "Todos reconocimos que lo que había sucedido era tremendamente grave y era necesario una condena unánime", afirmó.

Además, recriminó al grupo socialista no haber sido más contundente en sus acciones y recordó que "en 2013 el PSOE actuó en siete días expulsando a cinco concejales a los que se les ocurrió hacer una moción de censura a CC".

Ascanio también instó al regidor a ser determinante a la hora de pedir que González entregue su acta y "que no ponga el sillón de alcalde por delante del interés general de toda la ciudadanía".

Por su parte, la concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias, Julia Pérez, criticó que se haya tratado suavizar la polémica utilizando expresiones tibias y llegando incluso a sugerir que los mensajes podrían no ser ciertos. "Si ha existido un linchamiento es porque se lo ha ganado a pulso, no caben rodeos y excusas por parte de González y otras personas que le apoyan", valoró.

María del Carmen Bolaños, representante del colectivo Harimaguada, también tuvo ocasión de participar en el pleno celebrado ayer. En su alocución defendió que no se pueden tolerar en un representante público manifestaciones como las realizadas por el exedil. Bolaños argumentó que "es necesario romper con el sentimiento de impunidad" y que mientras no haya un código de conducta municipal que sancione a los que realicen este tipo de comentarios "tienen que mostrar su responsabilidad y asumir que no están capacitados para ostentar cargo público y dimitir".

Por su parte, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento lagunero, Antonio Alarcó, mostró su más enérgico apoyo a este colectivo tras la lectura de su escrito y aseguró coincidir en todos los puntos descritos en su intervención. " Cierto es que se han recortado diferencias, pero aún queda mucho por hacer entre todos. La violencia machista y de género sigue siendo una lacra para nuestra sociedad, y sin duda coincidimos en decir que se trata de una vulneración de los derechos humanos", concluyó