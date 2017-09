El uso incorrecto de la tecnología provoca el 90% de incidentes en la red

Más del 90% de los incidentes de diversa índole que se registran en el entorno de internet se debe a un uso incorrecto de la tecnología por parte de los usuarios, en la inmensa mayoría debido a un desconocimiento o falta de formación. Este uno de los datos destacados que aportan los expertos en ciberseguridad Xabier Mitxelena y Juan Antonio Gómez Bule, profesionales pioneros en este campo en España y que participarán en uno de los debates de HackHotel 2017 (www.hackhotel.es), el I Congreso Nacional de Ciberseguridad Hotelera, que organiza la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, los próximos 10 y 11 de octubre en el Auditorio de Tenerife Adán Martín.

Mitxelena y Gómez Bule comentarán casos reales y su experiencia en una intervención a dos bandas que lleva por título La ingeniería social en el ADN de la cultura digital empresarial. Pero, para empezar, ¿qué se entiende por ingeniería social? El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) lo define como "el conjunto de técnicas de manipulación psicológica para conseguir que las personas revelemos información sensible o realicemos acciones fraudulentas o no permitidas". "Se trata de procesos que persiguen interceptar la información sensible y de interés dentro de una organización; también de analizar el comportamiento digital de los usuarios para robar datos", añade Gómez Bule, presidente de Walhalla DataCenter Services, una empresa centrada en tecnología, conocimiento e infraestructura para ecosistemas en la nube de misión crítica. En esta línea, Mitxelena, fundador de S21Sec, empresa española de ciberseguridad, apunta que "en nuestro país empezamos ahora a entender la importancia de la ciberseguridad, cuando Estados Unidos, Israel o países del sur asiático llevan trabajando ya en este campo más de quince años". "No hemos sido conscientes hasta ahora de que construimos internet desde la fascinación y nos hemos olvidado de los aspectos negativos que tiene su mal uso", considera. Mitxelena y Gómez Bule coinciden plenamente en la necesidad de un cambio de mentalidad en nuestro país, que permita hacer de la ciberseguridad un eje clave del desarrollo de nuestra sociedad y nuestra economía.