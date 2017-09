"Estamos capacitados para manejar incidentes de este tipo"

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, comentó ayer a este periódico que las incidencias en los vuelos turísticos, sean por la causa que sean, "no nos pilla de nuevas y, como destino turístico maduro y con experiencia que ya somos, estamos más que capacitados para manejar circunstancias de esta índole".

El presidente de la patronal hotelera, explicó que el protocolo que se establece en estos casos no es diferente del que se aplica en situaciones de incidencias en aeropuertos, cuando por ejemplo se produce una avería y se cancela un vuelo. En estas circunstancias se activa el gabinete de crisis que establece como prioridad prestar toda la ayuda posible para que a los turistas afectados no les falte alojamiento y manutención hasta que se resuelva la situación. En este caso, corresponde al turoperador que gestionó los billetes la responsabilidad de encontrar vuelos de retorno y a nosotros brindar el apoyo necesario". Marichal comentó que "no es que sea una situación frecuente pero se prevén de alguna manera este tipo de crisis dadas las particularidades de las aerolíneas. No nos pilla de nuevas y tenemos herramientas para manejar este tipo de circunstancias". El presidente de Ashotel subraya que "ante esto, lo mejor que podemos hacer es timonear con tranquilidad y dar soluciones profesionales. Actuar con inteligencia puede convertir estos incidentes en oportunidades para ofrecer una buena gestión de cara a los turistas para que se sientan protegidos y regresen a sus lugares de origen con la confianza de que ante las incidencias, respondemos con eficacia".