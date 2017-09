Last Minute Express operará con paquetes de alquiler vacacional

Last Minute Express operará con paquetes de alquiler vacacional

El turoperador Last Minute Express, perteneciente al grupo alemán LMX Viajes, presentó ayer en el Hotel Escuela de Santa Cruz su implantación en Adeje. El establecimiento de la compañía germana, que operará desde Tenerife bajo el paraguas de la Zona Especial Canaria (ZEC), es resultado directo de una de las acciones de promoción exterior llevadas a cabo este año por el Gobierno de Canarias en la ciudad de Hamburgo, dentro de la Estrategia de Internacionalización.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó, durante la presentación que confía en que esta apuesta del grupo LMX "contribuirá a diversificar la oferta turística de las Islas y a dar a conocer las ventajas que ofrece el Archipiélago como centro logístico de negocios". El acto informativo contó con la presencia del consejero delegado del Grupo LMX Holding GmbH, Markus Hartwing y, junto a ellos también estuvieron presentes la presidenta de la ZEC, Beatriz Barrera; el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega; y el responsable del grupo en Canarias, Ingo Haider.

Diversificar es la clave

Clavijo destacó la trayectoria de LMX Viajes, que en el ejercicio 2016/2017 ha generado un volumen de ventas de más de 210 millones de euros, y explicó que "nuestra estrategia no es una estrategia conservadora, sino dinámica. El objetivo no es sólo no perder cuota sino aumentar la cuota de turismo sostenible".

Por su parte, la presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC), Beatriz Barrera, remarcó la importancia de que el grupo alemán LMX haya apostado por establecer una filial en la ZEC para operar desde Canarias con los mercados nacional e internacional. "Se pone de manifiesto una vez más el papel del incentivo tras su reforma", precisó Barrera, quien destacó que, como instrumento concebido para la diversificación económica de las Islas, la ZEC contempla el desarrollo de actividades anexas al turismo, un sector que registra un 34,3% del PIB del Archipiélago, según el último Estudio de Impacto Económico del Turismo Impactur 2016. "La clave de la competitividad en el sector turístico está en la diversificación. Canarias tiene un gran potencial como destino de salud", subrayó.

Mercado estratégico

Por parte de la empresa, se señaló que España es uno de los destinos preferidos de Europa, lo que ha motivado al grupo a constituir en el Archipiélago su empresa, fomentando así el crecimiento del sector en las islas. Para LMX, el mercado español es considerado como un sector estratégico. Actualmente trabajan con más de 3.000 hoteles en España, 500 de ellos están en Gran Canaria y Tenerife. "La intención de Last Minute Express S. L.- LMX Viajes es crear un posicionamiento del grupo en un mercado estratégico a largo plazo, razón por la que se ha constituido como una entidad ZEC", según se resaltó desde la compañía. Además, señalaron que, tras considerar diversas ubicaciones potenciales, el grupo decidió que "Canarias cumplía con los requisitos para su internacionalización, combinado con excelentes ventajas fiscales".

Entre los objetivos que se ha marcado Las Minute Express, S.L. en Tenerife está la creación de nuevos productos (paquetes de viajes) en los que se incluya Canarias como destino. Además, la compañía prevé mejorar su posicionamiento en el mercado europeo y en España. En el último año han traído a España más de 148.000 turistas, 48.000 de ellos a Canarias.

El grupo ha reservado con diferentes líneas aéreas sus propios contingentes de asientos, que están comercializando en su propio nombre 5.000 asientos para 2016-2017 y para 2017-2018, unos 8.000 asientos. Uno de los principales objetivos es la creación de nuevos productos (paquetes de viajes), incluyendo como destino las islas, y su posicionamiento en el mercado europeo y español. España posee un mercado turístico con más de 5.000 agencias de viajes, lo que la convierte en uno de sus principales motores económicos.

Alquiler vacacional legalizado

Last Minute Express S.L. - LMX Viajes busca la colaboración con agencias locales para ampliar sus ofertas y productos. Aparte de los típicos productos y paquetes como vuelos, alojamiento, cruceros, etc. pretende crear un nuevo paquete: la comercialización de alojamiento turístico privado incluyendo vuelos y traslado.

En este sentido, insisten en que sólo trabajaran "con paquetes de alquiler vacacional totalmente legalizados". La compañía, que acaba de abrir su filial en Adeje, busca ampliar su reciente plantilla, contratando a personas con experiencia en el sector turístico y con dominio de los idiomas español y alemán.