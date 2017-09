HackHotel 2017 sondeará la seguridad ante los fraudes en los pagos con tarjeta

HackHotel 2017 dibujará un diagnóstico sobre el grado de seguridad ante los fraudes en los pagos con tarjeta en el sector hotelero.

La mesa '¿Podemos estar seguros?' contará con expertos en métodos de pago de empresas como S21Sec, Meliá Hotels, Comercia Global Payments y aseguradoras como Riskmedia Group y MAPFRE . Hoy por hoy la información de una empresa es más valiosa que un activo físico, afirma uno de los ponentes que participará en el coloquio.

¿Cómo podemos evitar que el sector turístico sea el de mayor fraude en pagos con datos de tarjeta de crédito? Esta será una de las numerosas preguntas que se responderán en una de las mesas de debate de HackHotel 2017 (www.hackhotel.es), el I Congreso Nacional de Ciberseguridad Hotelera, que organiza la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, los próximos 10 y 11 de octubre en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. El coloquio, que lleva por título '¿Podemos estar seguros? Los métodos de pago', abordará las medidas y herramientas que se usan en los medios de pago para proteger a la empresa ante los continuos hallazgos de fraude. La mesa, moderada por David Santana, responsable de RiskMedia Insurance Brokers en Canarias, contará con la intervención de Alexis Alonso, responsable de Métodos de Pago de S21Sec; Pancho Pérez Salazar, técnico de preventa para comercio electrónico de Comercia Global Payments (CaixaBank y Global Payments); Josep Estévez, director de Seguridad de la Información (CISO) de Meliá Hotels International; y Guillermo Llorente, subdirector general de Seguridad y Medio Ambiente de MAPFRE. Todos desempeñan papeles clave en sus empresas para ayudar a incrementar la seguridad y proteger al sector hotelero de nuestro país. Santana y Alonso coordinan estos días los contenidos de su mesa con el resto de ponentes. "No hay nada 100% seguro", afirma Alexis Alonso. Así, "intentamos trabajar para minimizar al máximo los riesgos a los que se expone el sector, intentando disminuir los ataques tanto a la información manejada por los hoteles como a su reputación", añade, quien opina que "la seguridad debe estar alineada con los procesos de negocio, el tipo de información que se maneja y las capacidades de cada cliente". Los ciberdelincuentes persiguen principalmente un beneficio económico de sus ciberataques. Por eso, la labor de vigilancia debe ser permanente, porque, según añade Alonso, "muchos suelen ir por delante del lado protector". En un mundo totalmente dependiente de la tecnología y los sistemas de información, los ciberriesgos constituyen una de las tres principales amenazas para empresas de cualquier sector, gobiernos e instituciones, apunta David Santana. Este añade que la ciberextorsión y el ransomware (secuestro de información) son la causa de mayor crecimiento de los cibersiniestros sufridos por empresas, tanto grandes como pequeñas. Desde el punto de vista de su gravedad, la pérdida de beneficios y la filtración de información continuarán siendo los elementos más significativos de las pérdidas ahora y en el futuro. "Y todo esto conlleva un coste muy elevado que obviamente podemos proteger", afirma. "No se le podrán poner puertas al campo, pero con unos mínimos sí creo que podemos convivir con una mayor seguridad y tranquilidad", añade David Santana, quien destaca la importancia de que las empresas inviertan no solo en "mecanismos de seguridad física, sino también en protegernos de posibles imprevistos tecnológicos".

Esa protección es lo que se denomina seguro 'cyber risk' (ciberriesgo), el cual permite salvaguardar el patrimonio de las empresas y sus accionistas en casos de ataques cibernéticos. Ofrece protección financiera frente a los costes de un ataque informático de vulneración de información o de una interrupción de los sistemas, además de proporcionar acceso a expertos del sector capaces de controlar y gestionar la situación. Ambos expertos consideran que "queda mucho por hacer", pero que estamos en la senda, "nos hemos dado cuenta de que no solo son ataques dirigidos, sino que pueden afectar a la misma vez a cualquiera, tengas el tamaño que tengas". "Hay un concepto erróneo en la seguridad, que es creer que es cara, porque mucho más caro es vernos con un ciberataque o una multa encima. A nosotros nos gusta enfocarlo por el lado de la concienciación. Para esto, y ante la predisposición de "no puedo invertir lo que me costaría la seguridad", hay que hacer ver al cliente que orientando sus procesos de negocio y velando por ellos pueden mejorar los niveles de seguridad con la misma inversión que llevan actualmente para la operativa en muchos de los casos que hemos manejado", afirma Alexis Alonso, quien añade que "primero hay que concienciar y hacer ver este aspecto a los propietarios".