El cese de la actividad en la piscifactoría de Aguamansa ocasiona la muerte de cientos de truchas

Una vecina de La Orotava denunció este viernes 22 de septiembre a través de su perfil de Facebook la muerte de centenares de truchas de la piscifactoría de Aguamansa, después de que el Cabildo de Tenerife decidiera cesar la actividad de la instalación. La decisión de la Corporación insular se debió a que la piscifactoría fue acusada esta semana de contaminar con antibióticos el agua que discurre por el canal del Norte.

Vanessa Hernández ha subido a su perfil imágenes de las consecuencias de este cese, acompañadas de un texto:

"Hoy, 22 de septiembre, a estas horas están muriendo miles de truchas, agonizando lentamente en los estanques de la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, tras cerrar los chorros de agua que entran para suministra el oxígeno ya que supuestamente el agua está contaminada según nuestro Cabildo, que después de haber realizado unos análisis y dado el último resultado en junio, un señor ha decidido que hoy, tres meses después , tenían que acabar con la existencia de estos peces de agua dulce y así acabar con 40 años de historia singular del barrio de Aguamansa.

Ahora yo pregunto: ¿Dónde están los derechos para y por los animales que protegen algunos y hoy no he visto aparecer?, ¿dónde están los señores del ayuntamiento que permiten esta salvajada?, ¿y a quién tenemos que dirijirnos para que nos digan si los que hemos consumido truchas no nos hemos envenenado? Por ahora no conozco a nadie con el mal de la trucha!!!!

Señores, algo que sí que comemos, sobre todo nuestros políticos, sí que tiene quede estar contaminado, pues sólo sus mentes retorcidas y avariciosas pueden permitir este tipo de salvajadas.... Todo no es el dinero señores!!! Sino servían para consumo, déjenlo como atracción turística, coño!!! Un saludo de una vecina".

El Cabildo de Tenerife decidió cesar la actividad de la piscifactoría de Aguamansa de común acuerdo con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que visitó este viernes 22 las instalaciones a petición del propio Cabildo. El área de Medio Ambiente estaba valorando el cese de la actividad en diciembre de este año, ya que la piscifactoría había dejado de cumplir la función comercial por la que se puso en marcha y se había convertido prácticamente en un reclamo turístico. Así, en coordinación con las autoridades del Gobierno de Canarias, ha decidido dar por finalizada esta actividad, siguiendo los protocolos establecidos en la normativa vigente.

Esta misma semana se había acusado a la instalación de haber contaminado este verano el agua que llega al canal del Norte con un antibiótico cuyo uso está prohibido en humanos.