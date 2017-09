El Gobierno central controla ya todos los pagos de la Generalitat

El Gobierno controla desde ayer todos los pagos de la Generalitat. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó ayer la orden para la no disponibilidad presupuestaria de créditos en el presupuesto de Cataluña para 2017, el mismo día en el que el Govern ha vuelto a rendir cuentas. Ante la falta de respuesta de de Puigdemont, al vencer el plazo de 48 horas dado por el Gobierno a la Generalitat para que aprobara ese acuerdo de no disponibilidad, Montoro firmó la orden para intervenir las cuentas y garantizar que no hay desvío de gastos para costear el referéndum. La decisión fue notificada al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a la interventora general de la administración catalana, Rosa Vidal.

La interventora volvió a remitir las certificaciones semanales a Hacienda exigidas para controlar el destino de los fondos y cuya suspensión, por decisión de Junqueras, provocó la intervención de las cuentas catalanas. Ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el ministro Montoro anunció que el Govern vuelve a rendir cuentas aunque ello no paraliza un control del movimiento de fondos por parte de Hacienda, que se mantendrá "de manera indefinida". Aseguró, además, que las nóminas de los funcionarios no corren peligro.