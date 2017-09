Ashotel reclama que se rehabiliten los espacios públicos de las zonas turísticas

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal reclamó la necesidad de que se rehabiliten los espacios públicos de las zonas turísticas de Canarias. Durante un encuentro con el consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, en el marco de las jornadas Renueva Hotel, organizada por El Corte Inglés División Empresas en el Hard Rock Hotel Tenerife, en Adeje.

Marichal aprovechó este encuentro para recordar que la renovación hotelera en la que están inmersos muchos establecimientos de Tenerife y de Canarias debe ir acompañada de una rehabilitación y puesta a punto del espacio público. "¿De qué nos serviría tener unos hoteles actualizados y en perfecto estado si luego el turista sale a la calle y el entorno no acompaña?", se preguntó con clara intención de lanzar esta reflexión a los políticos.

La buena situación que atraviesa el sector turístico en Canarias, y en Tenerife en particular, así como el modelo hacia el que debe ir este destino, fue ayer el asunto principal del diálogo entre ambos.

Marichal se mostró convencido de que "crecer es madurar, no envejecer, tener muy claro qué queremos y adónde vamos en nuestro negocio; debemos ser inteligentes, no ser cortos de mira y hacer un diagnóstico a medio y largo plazo que nos permita ganar en competitividad", apuntó.

"Ahora sí, hoy vivimos el momento de la renovación hotelera, tenemos que aprovechar esta coyuntura tan positiva para poner a punto todas nuestras instalaciones obsoletas, porque este buen ciclo no nos va a durar para siempre", afirmó.

En esta línea, Bernabé coincidió con Marichal en que "Tenerife es un destino imbatible", pero aclaró que "nunca competirá en precios con otros destinos, ahí no está nuestro objetivo", dijo el consejero. "Sería un error garrafal que no se aprovechara el momento actual para renovar toda la planta obsoleta", añadió.

Para el responsable de Turismo de la Corporación insular, "el número de visitantes y las alusiones constantes a que batimos récords no debe narcotizarnos, no podemos perder el norte, somos un buen destino, pero no está todo hecho, hay mucho aún por hacer". "En Tenerife poco a poco construimos un mejor destino, hacemos mejores productos y damos mejores servicios", dijo Bernabé, quien insistió en que "no debemos jugar en la liga de los precios, sino en la de la calidad".

"No queremos ser presuntuosos, pero tenemos un mejor destino del que pensamos, tenemos que creérnoslo, pero no para dormirnos en los laureles ni para que estas buenas cifras nos cieguen; necesitamos crear mayor valor añadido, crecer no en números, sino en calidad", comentó Marichal. Este considera que Canarias debe tener un debate sobre "hacia dónde vamos y dónde podemos sacar mejor retorno de la actividad turística". "Somos un territorio, limitado, no podemos seguir creciendo de forma infinita; ese crecimiento debe ser hacia dentro, hacia la mejora de nuestros productos y servicios", insistió.