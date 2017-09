Un vecino deja morir a uno de sus perros y el resto lo devora de hambre

Un joven de Arona denunció a través de sus redes sociales el maltrato animal que sufren los perros de su vecino. Según relata el denunciante, estas personas que viven en su calle llevan días sin atender a los canes, hasta el punto de que uno de ellos ha muerto y el resto ha comenzado a comérselo de hambre a pesar del hedor que desprende el cadáver.

Tras la denuncia en las redes sociales, varias llamadas al 092 y contactar a través de las redes sociales con la hija del dueño, que vive en el extranjero, el joven César Mesa logró que apareciera alguien en la vivienda. Tras increparle y decirle "todo lo que una persona con cordura y civilización le diría, recibiendo solo como respuesta un '¿Qué perro?'", Mesa vuelve a grabar. Esta vez recogió el momento en que un hombre y una mujer de mediana edad recogen al animal muerto con una pala y una bolsa de basura. Después, según el denunciante, se marcharon sin dejar comida ni agua a los otros dos perros que viven encerrados en el patio de esta vivienda de Valle San Lorenzo.

En total, César Mesa ha subido dos vídeos y una fotografía a su perfil de Facebook. En la fotografía aparece en animal muerto, al igual que en el primer vídeo. En la segunda pieza audiovisual ya es cuando la pareja aparece para deshacerse del cadáver.

La primera vez que Mesa llamó a Emergencias, le aseguraron que si el dueño no está en casa la Policía no puede entrar aún habiendo un animal muerto dentro, algo que para el joven es incomprensible. "Solo me han dado el numero de Seprona (Servicio de Protección de la naturaleza perteneciente a la Guardia Civil) y me han dicho que contacte con ellos; llamé y me redirigieron a la Guardia Civil, y solo me han pedido mis datos y que ya lo dejan apuntado para cuando estén los de Seprona y mientras aquí el cadáver descomponiéndose y siendo comido por los demás", se quejaba Mesa.





Una hora más tarde, Mesa explicó que "ya vino el Seprona, aunque los dueños se fueron antes, les enviare todo a un correo que me han dado y a ver qué hacen con los dos pobres que se quedaron en la casa que llevan sin comer días o semanas".

Mesa, que le ha dado de comer a los animales a través de la puerta, sostiene que su vecino "antiguamente era el típico cazador con 25 galgos en un cuartucho encerrados de 4x4 y que apenas se sostenían en pie, y de seguro alguno se le murió".

Además, el joven ha aprovechado este suceso, que conmociona a sus amigos en Facebook, para tratar de concienciar a la población con el siguiente mensaje: "En cualquier caso de maltrato animal, o simplemente un animal esté en condiciones de muerte, no os quedéis mirando sin hacer nada, Actuad!!!".

Por desgracia, este no es el único caso de maltrato animal que se ha producido en Tenerife en los últimos años.

El pasado mes de agosto, un cachorro de cinco meses quedó paralítico después de que su dueño le propinara una paliza con un palo. Desgraciadamente, Yako como se llamaba el can, falleció varios meses después como debido a las secuelas.

El mismo mes de enero, varios activistas denunciaron también el maltrato a 12 podencos desnutridos que se encontraban en el municipio de Los Realejos. Los animales desaparecieron después de que se conociera la denuncia.