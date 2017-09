Zurita acusa a CC de no entender el concepto de Movilidad en Tenerife

La diputada nacional y consejera insular, Ana Zurita, acusó recientemente a Coalición Canaria (CC) de llevar "30 años gobernando en la Isla de Tenerife y no haber entendido aún lo que es la Movilidad en un territorio que tiene unas características singulares en lo que se refiere a las infraestructuras y los transportes por tratarse de una isla". Ana Zurita realizó estas afirmaciones durante su intervención el curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander organizado por Confederación Española de Autobuses bajo el epígrafe El futuro de la Movilidad colectiva.

Zurita explicó que aunque la "la Movilidad bien entendida no es una cuestión política, sino técnica, lo cierto es que son los grupos políticos en las distintas instituciones los que toman las decisiones que más afectan a la Movilidad y hay partidos que sí comprenden el concepto y otros partidos que no". "Y en Tenerife", reiteró, "tenemos la mala suerte de llevar décadas gobernados en el Cabildo Insular por un partido, CC, que no comprende lo que es la Movilidad y, por tanto, no ha hecho un diagnóstico serio de las demandas ni ha planificado con cabeza las infraestructuras necesarias, todo ello en el contexto territorial, económico y social en el que nos movemos".