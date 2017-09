Carlos Alonso: "La gente se resigna a estar en una cola, pero yo no"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, dijo este miércoles 13 de septiembre que "la gente no es consciente de la gravedad del problema" de los atascos en la isla "y lo deja pasar", de modo que "hay una especie de resignación por parte del que está en la cola", pero subrayó que él se niega a resignarse.

"Voy a seguir empeñado en poner encima de la mesa acciones y medidas", porque "no nos podemos resignar, yo no me voy a resignar", dijo Alonso durante una rueda de prensa en la que dio cuenta de los acuerdos del consejo de gobierno insular.

El presidente del Cabildo se comprometió a "seguir insistiendo" ante la Universidad de La Laguna o la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que se den cuenta de que "esto es un problema que también les afecta y también les implica".

Para Carlos Alonso, "la Universidad podría hacer más" para mejorar el tráfico, y sin embargo el Cabildo ha hecho todo lo que está en su mano en relación al centro académico, como ofrecer una tarifa muy competitiva en el transporte público para los estudiantes o proponer beneficios en el aparcamiento para los vehículos de alta ocupación.

"El resto de las medidas dependen de la organización académica", dijo Alonso, quien sugirió que se cambien los horarios lectivos para que a primera hora se programen las clases con menos alumnos.

El presidente del Cabildo indicó que se trata de hacer pequeños cambios que en sí no son muy importantes y no solucionan el problema pero que sumados "se notan" en el tráfico.

Puso como ejemplo los planes del Cabildo para premiar con descuentos en el transporte público o en los aparcamientos a los ocupantes de vehículos privados con más de dos pasajeros, gracias a la implementación de una aplicación para teléfonos móviles.

El Cabildo también trabaja con los colegios del entorno de La Laguna para mejorar el transporte, así como con la CEOE para reforzar los planes de movilidad de las empresas y con la Consejería de Sanidad para reducir el desplazamiento de usuarios a los hospitales a primera hora de la mañana.

"A lo mejor no daremos con la solución perfecta pero estoy convencido de que hay que preocuparse del problema y hacer cosas para solucionarlo", porque las obras en las carreteras tardarán.

"Hay obras en ejecución, otras están licitándose, pero al mismo tiempo tenemos que hacer cambios culturales en el comportamiento", apuntó Carlos Alonso.

Entre los acuerdos acordados en el consejo de gobierno insular, el presidente del Cabildo destacó la adjudicación de las obras de rehabilitación del firme de la autopista TF-5 entre La Laguna y Los Realejos, una vez arreglado el tramo de Santa Cruz a La Laguna.

Esta obra, adjudicada a una UTE liderada por Dragados por 7,5 millones de euros, se iniciará en un plazo de entre mes y medio y dos meses y se ejecutará por las noches durante diez meses desde su comienzo.

En total el Cabildo destinará este año 15 millones de euros a la rehabilitación del firme de la TF-5 y otros ocho millones al arreglo de la TF-1, explicó.