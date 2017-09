Tenerife Solidario apoya la campaña de integración social 'Actívate'

El Cabildo Insular, a través del programa Tenerife Solidario, apoya a la Asociación Comarcal de Integración Social en su campaña de crowdfunding (captación de fondos) Actívate, ponte en forma dirigida a fomentar el ejercicio físico entre las personas con discapacidad intelectual del norte de la Isla, ante el creciente sedentarismo detectado y los problemas derivados. Las aportaciones se pueden realizar hasta el 11 de octubre a través de la web www.tenerifesolidario.org y en www.asociacioncomarcal.org.

En concreto, esta entidad ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos con un objetivo mínimo de 2.400 euros para costear un monitor de actividades deportivas que les permita prorrogar un año más (a partir del próximo noviembre) las actividades deportivas que ofrecen -con una frecuencia de tres veces por semana-. La Asociación Comarcal de Integración Social venía ofreciendo esta actividad a casi 40 personas en La Victoria y Santa Úrsula. Las actividades deportivas se desarrollarán en el Complejo Deportivo de La Victoria donde se ejecutan programas individualizados, utilizando el complejo deportivo de Santa Úrsula principalmente para las actividades acuáticas en piscina. Por otro lado, esta asociación cuenta con espacios públicos al aire libre como el parque El Pinar donde también se harán actividades puntuales.

El objetivo de este proyecto es intentar erradicar el sedentarismo a través del descubrimiento del deporte en toda su amplitud, aunque también facilita la integración social de estas personas al facilitar espacios de encuentro. Los profesionales utilizarán el agua de forma terapéutica, siendo un medio que permite amortiguar los impactos de los ejercicios realizados en él. Además accederán a las propias instalaciones del complejo deportivo donde se realizarán actividades complementarias y guiadas para la mejora de la condición física y la salud en general.

La Asociación Comarcal de Integración Social se crea en el año 1994 por un grupo de familiares de personas con discapacidad intelectual del norte de Tenerife. Tiene un largo recorrido en la gestión de proyectos dirigidos a la inclusión social, apostando siempre por la participación directa de las personas con discapacidad en la propia gestión y toma de decisiones de la Asociación. Esta captación de fondos forma parte de la tercera edición de las campañas de crowdfunding de Tenerife Solidario, que comenzó este mes y en la que participan más de una decena de entidades de voluntariado.

Durante la presentación de estas campañas, la semana pasada, se hizo un llamamiento a toda la ciudadanía a colaborar con estas campañas y recordó a las entidades, algunas de ellas presentes, la necesidad de movilizar a través de las redes sociales a su comunidad para lograr aportantes. Entre las novedades que se han implantado en esta nueva edición, de la Rosa hizo referencia a la puesta en marcha de campañas no económicas, mediante las cuales se pueden ofrecer objetos materiales o servicios, o las campañas personalizadas, siendo el promotor de una campaña una persona, simpatizante de la entidad, que haciendo uso de la plataforma recauda recursos para la ONG.Otra novedad es que todos los aportantes que lo hagan de forma on line, recibirán un justificante de dicha aportación que, posteriormente, se podrá emplear para la desgravación fiscal. A la recaudación a través de Internet, con un tope de 5.000 euros por campaña, se añade la captación de fondos por medio de tiques para quienes no puedan o sean más reacios a pagar a través de la Red.