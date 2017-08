Desmentido unánime al subdelegado

Varios responsables del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife desmintieron ayer las declaraciones del subdelegado del Gobierno central en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, en las que relacionó las manchas de microalgas que afectan este verano a las costas de la Isla con los vertidos de aguas sin depurar al mar.

Uno de los departamentos que salió al paso de las palabras de Díaz Guerra fue la Consejería de Política Territorial del Ejecutivo regional, que aseguró que la actual floración de la cianobacteria (como en realidad se denominan las mal llamadas microalgas) Trichodesmium erythraeum en las costas del Archipiélago "se debe a una serie de condiciones naturales que han permitido su proliferación masiva y su aproximación a la costa". Política Territorial indica en un comunicado que la entrada de una masa de agua rica en nutrientes al sur de La Gomera y Tenerife, como consecuencia de un largo periodo de calmas en el mar durante el pasado mes de junio, acompañado de reiterados episodios de calimas y un calentamiento de la superficie del mar por la llegada del verano, ha contribuido a desencadenar la proliferación de esta cianobacteria. Agrega la Consejería que esta cianobacteria con buenas condiciones ambientales y fertilizada por el polvo sahariano (calima) es capaz de ascender hasta la superficie, reproducirse a gran velocidad, agruparse y formar estos filamentos, manchas o natas que se extienden en la superficie del mar y teñir de color su superficie, tal y como afirman técnicos y científicos. La Viceconsejería de Medio Ambiente y el Observatorio del Cambio Climático trabajan actualmente en el estudio de este proceso natural, cuyas manifestaciones son cada vez más notorias debido al calentamiento global del planeta, indica el Gobierno de Canarias.

Quien también salió a la palestra fue el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, que apuntó que es "mentira" relacionar las microalgas que han aparecido en las costas de Tenerife con los vertidos al mar. "No solo es mentira, sino que se está generando de alguna forma una alarma social innecesaria, no es digna del representante del Estado en Canarias", subrayó Valbuena. El consejero ha recordado que el catedrático de Biología de la Universidad de La Laguna, Manuel Norte, ha sido tajante al explicar que no son microalgas, sino cianobacterias y no precisan que los residuos para desarrollarse. Valbuena ha dicho que este experto así lo ha explicado en un estudio "y por lo tanto se le considera una materia superior al subdelegado del Gobierno". Puso por ejemplo que si Tenerife fuese una isla sin habitantes, pero con su vegetación de montes y masa forestal desierta, habría tecnobacterias en la superficie del mar exactamente igual, "por lo tanto es una mentira relacionar las cianobacterias con los vertidos al mar".

Guillermo Díaz Guerra, sin embargo, no se retractó e insistió ayer, durante la presentación de los medios estatales contraincendios en Tenerife, que existe "sin duda" una vinculación de los vertidos de aguas negras, "un problema que viene de atrás en las Islas", y la proliferación de estas manchas marrones. El subdelegado aseguró que uno de los factores que inciden en las microalgas es la subida de la temperatura, producida en parte por los vestidos.