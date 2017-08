De compras antes de ir a la playa

Gorras, bañadores o toallas de la playa fueron los objetos más codiciados por quienes se acercaron ayer al Ven a Santa Cruz. Las altas temperaturas que se registraron ayer en la ciudad, y que superaron los 28 grados, animaron a los tinerfeños a darse un chapuzón para refrescarse, y algunos decidieron pasar primero por la zona comercial para equiparse para pasar una jornada cerca del mar.

Este fue el caso de Magali Binoche y Margaret Rodríguez, dos amigas de Puerto de la Cruz que ayer, huyendo de las nubes que amenazaban en el norte de la Isla, decidieron acercarse hasta la capital tinerfeña para poner rumbo a Las Teresitas. Pero antes, pasaron por la calle Castillo a adquirir algunos objetos que les hicieran más amena la jornada. "Acabo de comprar unas raquetas para disfrutar de ellas en la playa", aseguró Rodríguez, mientras que su compañera además había comprado unos zapatos para su marido.

Otros en cambio, decidieron aprovechar la jornada de apertura dominical para equiparse para las vacaciones. A ello se pusieron Kikesh Mathani y Mercedes Rodríguez, vecinos de la Zona de Gran Afluencia Turística, que durante la mañana de ayer se pusieron al día con las compras para sus vacaciones. "Hemos comprado ropa de playa, bañadores y mochilas. Cosas que necesitábamos porque nos vamos de viaje el lunes", aseguró Rodríguez.

Ambos pudieron aprovechar las últimas prendas rebajadas que tienen los comercios. Con descuentos de hasta el 60% todavía se pueden encontrar artículos a precios ajustados para vestirse durante este verano.

La pareja es asidua a las compras en el Ven a Santa Cruz. "Deberían abrir más domingos porque es cuando la gente tiene tiempo para ir de tiendas", opina Mathani. Bajo su punto de vista, "es triste que vengan los cruceristas y se encuentren todo cerrado", por eso cree que "se debería fomentar que abrieran más negocios los domingos".

La tasa de apertura de negocios durante la pasada jornada, se situó en el 41,6%, un porcentaje que llegó al 50% en las calles del Castillo y Bethencourt Afonso y en la plaza de La Candelaria.

La actividad estrella de esta jornada de apertura dominical fue la presentación de las equipaciones del Club Deportivo Tenerife para la próxima temporada. Este es el tercer año consecutivo que el Reloj de Flores del Parque García Sanabria acoge este evento, que contó con la presencia de los jugadores Vitolo, Suso Santana, Aítor Sanz, Dani Hernández, Carlos Ruiz, Raúl Cámara y Juan Villar, y de algo más de un centenar de aficionados.

Además de la presentación deportiva, el Ayuntamiento organizó un programa de actividades de dinamización por las calles de la Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz, que se desarrollaron entre las 10:00 y las 20:00 horas.

A las 11:00 horas, varios personajes infantiles recorrieron las principales vías comerciales de la Zona de Gran Afluencia Turística. Dora la exploradora y Botas, junto a Epi y Blas, acompañados de varios payasos hicieron felices a los menores que se encontraban disfrutando de la mañana en esta parte de la ciudad junto a sus familias. El recorrido transcurrió por la calle Pérez Galdós, la plaza del Chicharro, Valentín Sanz y Bethencourt Alfonso.

La jornada también contó con una amplia oferta de exposiciones, entre las que destacó la apertura de la Casa del Carnaval, que pudo visitarse de manera gratuita de 9:00 a 19:00 horas.

Por su parte, el Centro de Arte La Recova, ubicado en la plaza Isla de la Madera, acogió la muestra fotográfica Huellas y metáforas de Antonio Morales, mientras que en el Círculo de Bellas Artes, situado en la calle Castillo, se pudo visitar, la exposición colectiva de 71 artistas internacionales enmarcados en la iniciativa Summer Exhibition Tenerife.

Asimismo, Tenerife Espacio de las Artes tuvo operativo el Espacio MiniTea para menores de cinco a 11 años, de 10:00 a 20:00 horas, mientas que en Área 60 de este enclave se pudo visitar en el mismo horario la muestra The Witch and The bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri.

Quienes se acercaron ayer hasta esta zona de la capital también pudieron visitar las exposición de pintura y poesía: La tradición canaria del siglo XX; de arquitectura: Materia contemporánea y de fotografía y pintura: Las frases que nunca escribiré.

La jornada de dinamización contó además con una oferta de cine, ya que el TEA proyectó a las 19:00 y las 21:30 la película italiana Las confesiones.

El programa de actividades también incluyó la Ruta Histórica o la Ruta del Parque García Sanabria, aunque los participantes tuvieron que inscribirse antes. Estas rutas parten a las 12:00 horas, tienen una hora de duración, se realizan en español e inglés y tienen un precio para residentes, ONG y centros educativos de dos euros, para no residentes en Tenerife es de cinco euros.

Además, el bus turístico de la ciudad ofreció un precio especial de un euro para residentes, para que los tinerfeños no tuvieran excusa y se animaran a conocer la ciudad desde otro ángulo.

También existió un operativo preparado para favorecer la movilidad en la ciudad. Titsa ofreció cuatro horas de parking gratis en el Intercambiador con el uso combinado con transporte público. Además, Tranvía de Tenerife amplió su frecuencia a 12 minutos de 11:00 a 18:00 horas.

Otros parkings de la zona también lanzaron tarifas especiales para tratar de atraer a los tinerfeños a la jornada de compras dominical. El parking de Weyler tuvo una tarifa durante toda la jornada a 2,95 euros, mientras que el Ramón y Cajal ofreció una tarifa plana de cinco euros. Además, el parking del Mencey tuvo un coste de 0,60 la hora.

Ven a Santa Cruz está organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz y cuenta con la colaboración de varias administraciones públicas y entidades privadas.