Permiso para subir a bordo

Comprobar cómo se comporta una embarcación dentro del agua, qué velocidad alcanza y las sensaciones que invaden a los ocupantes al surcar las aguas dentro de ella. Todo esto es lo que pueden experimentar quienes se acerquen a las jornadas de prueba de embarcaciones que la empresa Náutica y Deportes Tenerife ha organizado en la Dársena Pesquera de la capital.

El gerente de esta empresa, Erasmo Cabrera, explica que no es lo mismo ver un barco expuesto que probarlo dentro del agua, por lo que en estas jornadas los clientes pueden probar las novedades para el año 2018 de zodiac y de los motores Yamaha y y Evinrude. "Tienen la oportunidad de ver cómo planean, cuántas personas pueden ir en ella o qué estabilidad tienen", comenta.

En esta muestra, que puede visitarse hasta este domingo entre las 10:00 y las 18:00 horas, pueden adquirirse embarcaciones que oscilan entre los 5.500 y los 54.000 euros, pero sus organizadores insisten en que hay un barco para todos los bolsillos. El director comercial, Alejandro Cabrera, indica que a partir de los 500 euros cualquiera puede hacerse con una embarcación.

Aunque el sector siempre ha sido visto como algo elitista que no está al alcance de todas las economías, Cabrera insiste en que este prejuicio no es cierto. "Por ejemplo, muchas embarcaciones puedes guardarlas en tu propio garaje para así no tener que pagar por dejarlo en el puerto deportivo", explica. Incluso señala que existen algunas embarcaciones neumáticas plegables que se pueden transportar dentro del coche.

El director comercial de esta empresa añade que el sector se vio afectado durante los años de crisis, pero desde 2016 ha comenzado a remontar. "Desde el pasado mes de junio no hemos parado de vender", asegura.

En cuanto a las previsiones para estas jornadas, el profesional apunta que ha comenzado bastante bien, ya que ayer por la mañana ya habían vendido la zodiac más grande que tenían en exposición, una Pro 7 con un motor Yamaha de 200 caballos.

Cabrera apunta que este tipo de embarcaciones pueden utilizarse para muchas funciones. Ir a pescar, acercarse a calas de difícil acceso por tierra o simplemente salir a navegar para darse un baño en alta mar son solo algunas de las opciones que abren estos pequeños barcos. "A mí me gusta mucho más que ir a Las Teresitas, no sufro colas al volver y hasta alguna fiesta he hecho en estas zodiacs", mantiene.

En cuanto al perfil del cliente que acude para adquirir este medio de transporte, Cabrera señala que no hay un prototipo definido. "Nuestro cliente tiene entre 20 y 60 años, pero no hace mucho vendimos una zodiac a un hombre de 82", afirma. Eso sí, reconoce que cada vez gente más joven se interesa por ellas, por lo que el relevo generacional en el mar está garantizado.

La gran mayoría de los compradores siguen siendo hombres, pero Cabrera asegura que muchas mujeres disfrutan también de las embarcaciones junto a sus familias. "Tiene que gustarle a los dos, en caso contrario puede traer problemas en los matrimonios", advierte.

Según su experiencia, el primer barco que adquieren los clientes es pequeño, pero a medida que se van aficionando comprar embarcaciones más grandes para que quepa toda la familia. "Una vez que los hijos crecen y ya no quieren salir a navegar, lo venden y se compran otro de menor tamaño", explica.

Cabrera compara los gastos de mantenimiento de estos barcos con los que puede ocasionar un coche. Para embarcaciones con motores fueraborda, que son los que más demanda el mercado, "el mantenimiento está entre los 80 y los 200 euros anuales", indica. En el caso de las embarcaciones que tienen un motor interior, el mantenimiento se dispara hasta los 1.000 euros al año.

En cuanto a la inversión que hay que realizar en gasolina, Cabrera también la compara con la que se dedica a un coche durante un fin de semana. "Con 30 euros tienes para los dos días", aclara.

Náutica y Deportes Tenerife lleva 40 años trabajando en este sector. Después de haber pasado por varias localizaciones en la Isla, ha centralizado toda su logística en la Dársena Pesquera de Santa Cruz, donde tiene una tienda abierta para sus clientes.

Solo durante este año, la empresa tiene previsto participar en cuatro ferias. La próxima será en septiembre en Fuerteventura, ya que la compañía vende en todo el Archipiélago porque cuenta con coches taller que se desplazan a cualquier punto de Canarias para el mantenimiento de los motores.