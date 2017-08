Salud Pública detecta seis casos de contaminación en las playas este verano

Son menos de lo que parece. Salud Pública, organismo dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha detectado seis casos de contaminación en las playas tinerfeñas este verano: dos en El Médano (Granadilla de Abona), dos en Las Teresitas (Santa Cruz), y otras dos en Puerto de la Cruz (playa Martiánez y playa Jardín). Se trata de episodios puntuales, de muy corta duración y ya concluidos, que el departamento distingue del otro gran problema de este verano y que también ha obligado a desaconsejar el baño en las costas isleñas: la proliferación de microalgas. Así lo explica la jefa del Servicio de Sanidad Ambiental, Luisa Pita, quien detalla que uno y otro son "fenómenos distintos que están confundiendo a la población". "Uno tiene que ver con la mano humana y la mala gestión de la depuración de aguas, mientras que el otro es un proceso natural y poco frecuente en nuestro océano", aclara.

La principal labor de la dirección de Salud Pública es controlar la aparición de los primeros episodios, es decir, los de posible contaminación en las aguas. Para ello, el organismo tiene en marcha un programa de vigilancia para proteger la salud de la población en el que trabajan un total de 55 inspectores en todo el Archipiélago. "Se realiza un planificación anual de los análisis que se van a realizar, de modo que cada profesional conoce qué inspección hará cada día del año", puntualiza Pita.

Los estudios de la calidad del agua se hacen, como mínimo, cada 15 días durante el periodo estival, y cada mes el resto del año, en todas aquellas playas incluidas en el censo de la Consejería. "En nuestro listado -elaborado con la colaboración de los ayuntamientos- tenemos un total de 175 zonas de baño en Canarias y 217 puntos de muestreo", avanza la experta. Por su parte, cada análisis consta de dos partes: una inspección visual y la toma de una muestra.

En la primera, los inspectores tienen en cuenta aspectos como los riesgos que afectan a la playa (suciedad, residuos aglutinados o algas). En este sentido, Pita sostiene que "se hace una observación de todos los elementos de peligro de la zona y con ello se elabora un perfil de este litoral". En la segunda parte, los profesionales toman una muestra "siempre en los mismos puntos determinados por coordenadas geográficas". "Esto se hace así para poder estudiar series temporales", aclara la jefa del Servicio de Sanidad Ambiental.

Salud Pública cuenta con siete laboratorios, uno en cada Isla, con técnicas acreditadas para realizar estos análisis. En los mismos se estudian dos indicadores de contaminación fecal: Entereococos intestinales y Escherichia Coli. "La norma establece que no se pueden sobrepasar unos determinados parámetros ya que eso indica que existen bacterias de contaminación fecal en el agua", explica Pita, quien agrega que, "se trata de un fenómeno provocado por el hombre".

En el caso de los Entereococos intestinales, los indicadores no pueden superar la cifra de 200, mientras que en Escherichia Coli nunca se debe sobrepasar los 500. La profesional señala que estos valores "determinan si la playa es apta para el baño o no". Sin embargo, Salud Pública tiene en cuenta lo que llaman "una situación intermedia". "Es cuando no se ha llegado a ese valor pero el resultado tampoco es el deseado", aclara.

En estos casos, el organismo abre un período de seguimiento. "Repetimos la muestra inmediatamente. En el caso de que haya bajado, nos mantenemos vigilantes, y si continúa igual, realizamos una analítica", señala. Es en ese momento cuando la Consejería recomienda evitar el baño.

No obstante, Pita afirma que en lo que va de verano "solo se ha detectado siete episodios de este tipo, seis de ellos en Tenerife". "Todos los casos tienen en común que existe un elemento de riesgo en esas zonas: la mala depuración de las aguas", destaca la profesional. En este sentido, la jefa del Servicio de Sanidad Ambiental sostiene que "por eso estos casos se dan más en el período estival debido a la aglomeración de población". "Todo lo que nuestras administraciones puedan hacer para mejorar la depuración de las aguas es fundamental para mantener la buena calidad de nuestras playas", añade Pita.

Si la población no hiciera caso de la recomendación de evitar el baño ante estos fenómenos de contaminación, la experta detalla que se enfrentarían a varios riesgos, como las enfermedades de tipo vírico, digestivas, faringitis, otitis... "Todo depende de la predisposición de cada individuo y del tiempo de exposición a las bacterias", aclara. Por eso, desde este organismo aseguran que su fin "es proteger la salud de los canarios". "Nuestras aguas son excelentes pero nosotros mismos las estamos empeorando a través de los vertidos y los residuos", afirma Pita.

Diferencias

Aunque visualmente pueden parecer similares, las manchas por contaminación y aquellas provocadas por la proliferación de microalgas no tienen nada que ver. "Se trata de un fenómeno natural relacionado con la dinámica de los ecosistemas marinos que no es propio de las aguas templadas del Archipiélago, sino de los climas tropicales", apunta. Estos episodios, no obstante, están relacionados, con un incremento de la temperatura del mar. "Es normal que la gente los confunda porque estas algas microscópicas en aglomeración forman unas manchas de color marrón y con aspecto viscoso", señala Pita. En estos casos, también se recomienda evitar el baño ya que pueden provocar reacciones cutáneas en los bañistas.