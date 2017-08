La Unidad Canina de Arona, al acecho de las drogas

La Unidad Canina de Prevención Policial (UCPP) de Arona comenzó a operar el pasado fin de semana en los controles preventivos, de refuerzo de la seguridad y contra el menudeo que la Policía Local realiza en el municipio, un periodo en el que esta K9 realizó 20 detecciones positivas y permitió levantar sendas actas por tenencia ilícita de drogas en espacios públicos, en su mayoría debidas a marihuana, cocaína y hachís.

Los hallazgos corresponden a intervenciones en Las Galletas, Costa del Silencio, TenBel, El Fraile, Los Cristianos, Las Rosas y tres centros comerciales y de ocio ubicados en Playa de Las Américas, todas por tenencia o consumo en vías, zonas o establecimientos públicos, con lo que se inicia el procedimiento de infracción administrativa y con multas que pueden oscilar entre los 601 y los 30.000 euros.

Solo uno de los 20 hallazgos se corresponde con un menor de edad, que fue trasladado a su domicilio para ser identificado en presencia de sus tutores. Para estos casos, la Disposición adicional quinta de la La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece que "las multas que se impongan a los menores de edad por la comisión de infracciones en materia de consumo o tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrán suspenderse siempre que, a solicitud de los infractores y sus representantes legales, aquellos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación".

La UCPP, que está operativa desde el pasado viernes (28 de julio), funciona como una unidad independiente, abarca todas las franjas horarias y permitirá cubrir ciertas necesidades de control del menudeo en el exterior de centros escolares, en plazas, zonas conflictivas de puntos de venta, zonas de ocio, estaciones de guaguas, etc.

Este K9 ha iniciado su labor en fase de pruebas con un cánido, Dana (pastor belga malinois de 17 meses) y su guía, pero el planteamiento de partida es el de crecer como otras unidades capitalinas. La Unidad podrá también prestar su colaboración en las actuaciones de otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como ya la realizan el resto de unidades de la Policía Local.

La concejal de Policía de Arona, Carolina Reverón, explica que "la Policía Local de Arona ha reforzado su presencia y capacidad técnica para luchar contra la venta y el menudeo, con actuaciones que no solo repercuten en mejorar la seguridad ciudadana, sino también la seguridad vial". Estas medidas incluyen la puesta en marcha del dispositivo de detección de drogas en saliva DrugSIP para los controles viales y un refuerzo de los controles preventivos y de la seguridad en determinados puntos del municipio.

"Arona ha hecho una apuesta por la prevención, la información y la concienciación, mediante una estrategia integral en la que participan diferentes instituciones colectivos y gracias a un Plan Municipal de Drogodependencias pionero en Canarias. Vamos a continuar trabajando en esta senda y de manera coordinada con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de con la comunidad educativa, familias y ciudadanía", destaca Reverón.

En espacios públicos

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, establece como infracciones graves el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. Además, del traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a estas el acceso a dichas sustancias, siempre que no constituya delito; la ejecución de actos de plantación y cultivo en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal, así como la tolerancia del consumo o el tráfico en establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.

Asimismo, recoge que los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o medios que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana, cuando tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su caso, a su intervención.