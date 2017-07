El sueño de llegar a lo más alto

"¡Qué chulo! ¡No me lo esperaba así!". Esta fue la espontánea reacción de Marta Rogado, turista procedente de Salamanca, nada más salir de la cabina de la estación superior de Teleférico del Teide, asomarse al Mirador de La Rambleta y contemplar las Siete Cañadas y el valle de Ucanca. Otros visitantes allí presentes coinciden en calificar el paisaje de "espectacular" y "diferente". Una adolescente extranjera se dirige en inglés a uno de sus acompañantes para decirle: "Es como el escenario de una película de ciencia ficción". Y es que la extrema aridez de la tierra volcánica, los colores rojizos y el impactante silencio del lugar aportan reminiscencias marcianas, como mínimo.

Marta y su compañero, Sebastián Salinero, son de Peñaranda de Bracamonte, aunque por motivos laborales residen en Alcalá de Henares. Ella estuvo hace diez años en Tenerife pero le quedó la "espinita" de no subir al Teide. Esta vez no quiso perderse la experiencia y contactó con Teleférico del Teide, que organiza a través de Volcano Teide excursiones para grupos reducidos que incluyen transporte, guía oficial, salidas desde el norte y el sur de la isla y la entrada al Teleférico. Esta vez, al pie de La Rambleta, los excursionistas tenían su gran oportunidad: a su espalda les esperaba el sendero que les conduce a la cima más alta de España. Ancor, el guía del grupo, advierte de que la caminata, de unos 45 minutos, "hay que tomarla con calma", debido a la falta de oxígeno que se va acentuando con el ascenso. "No duden en parar cada vez que lo necesiten", apunta el coordinador. La organización recomienda llevar protección solar, gafas de sol, agua, calzado apropiado y abrigo, aunque esta vez la ropa de abrigo se queda en las mochilas, debido a la fuerza del sol de mediodía y a la calima típica de esta época del año, que transporta partículas de arena sahariana suspendidas en la atmósfera.

En el trayecto, de vez en cuando, las fumarolas pueden expulsar vapor de agua con azufre, un ingrediente más para hacer de la caminata de ascenso una experiencia inolvidable que puede llegar a dejar al iniciado literalmente sin aliento. Algunos, atavidados con la cámara de fotos en ristre, fijan su atención en la presencia de la vida que es capaz de brotar en un paisaje tan árido.

Margaritas silvestres

Las margaritas silvestres que se abren paso entre las rocas volcánicas ofrecen un contraste de una belleza inigualable. Pequeños insectos, lagartos e incluso alguna mariposa hacen acto de presencia recordando a los aspirantes a la cima que, inlcuso, en las circunstancias más duras la vida encuentra la manera de manifestarse y expresar su diversidad. En un momento dado, el verde de las rocas y el inconfundible olor del azufre delatan al cráter que quedaba a la izquierda del sendero. "Ya queda menos", apunta el sonriente Ancor. A escasos metros de la cima, una fumarola expulsa con fuerza vapor azufrado, empañando las gafas de sol y forzando a apretar el paso hasta el pico. "Ese ha sido Guayota, que lo hace para impulsarles hacia arriba", bromea Ancor. El guía explica que para los antiguos habitantes de la Isla, Echeyde (palabra guanche de la que deriva Teide y que significa boca del infierno) era la casa de Guayota, nombre con el que los guanches llamaban a la principal entidad maligna de su mitología según los primeros historiadores de Canarias.

Una panorámica impactante

Desde lo alto, la vista impacta. El Observatorio de Izaña se ve diminuto y, a pesar de la calima, la vista alcanza una panorámica difícil de superar en la que se vislumbra el perfil de las cumbres de las islas cercanas a Tenerife: La Gomera, El Hierro, La Palma y Gran Canaria.Una luz inigualable, una brisa fresca que se agradece encarecidamente y de nuevo ese silencio sacro que recuerda lo cerca que está el cielo.

Un turista alemán rompe el momento místico comiéndose un huevo duro en las alturas, mientras que unos excursionistas madrileños que habían alcanzado la cumbre preguntan "dónde está la piedra con la inscripción de los 3.718 kilómetros de altura", buscando un testimonio retratable de su hazaña. "Aquí es mejor que todo permanezca tal y como es, al natural", responde otro visitante, esta vez lugareño.

Para reponer energías antes de iniciar el descenso, el guía ofrece un manjar canario: una buena pella de gofio (gofio de trigo y millo). Con semejante inyección de energía, el grupo afronta la bajada con optimismo. Los descendientes animan ahora a los que se encuentran en el tránsito de subida: "¡Ánimo!Merece la pena", se oye decir por el camino. "Tiene que ser una pasada ver atardecer o amanecer", comentac Sebastián que, como todos, una vez iniciados en la Volcano Expercience, ya sólo piensan en la siguiente aventura por las tierras del Reino de Guayota. Excursiones como esta se pueden realizar varios días a la semana, dependiendo de la época del año, desde 34,50 euros para residentes canarios. En la página web de Teleférico del Teide ( www.volcanoteide.com) se pueden encontrar todas las opciones y una información minuciosa de alternativas y características.

Son aventuras para todos los gustos y experiencias que, sin lugar a duda, desatan una mezcla inigualable de adrenalina, superación personal y autocontrol físico y psicológico. Toda una lección del momento presente, donde toda la energía se concentra en el aquí, el ahora y en el regalo de estar vivos. Todo a más de 3.000 metros de altitud.