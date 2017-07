La familia Mini

La pasión por una marca y la coincidencia de dos matrículas han convertido en amigos a Tomás Romero y Vicente Gutiérrez. Ambos tienen un Mini de época que miman como si fueran una criatura pero, además, el de Tomás tiene la matrícula TF4613-B y el de Vicente, TF4614-B. Es decir, ambos, cuando todavía no se conocían de nada, adquirieron unos coches que fueron matriculados exactamente el mismo día. Tomás y Vicente conservan los papeles y los enseñan para corroborarlo: los Minis nacieron el 23 de diciembre de 1972.

La VI Exposición de Minis Clásicos Virgen de Nuestra Señora de La Esperanza, que se celebró ayer por la mañana, estaba llena de historias como la de Tomás y Vicente. De tal manera que el amor por los Minis ha creado toda una familia. Tomás Romero lleva 20 años con su Mini 1.275 GT rojo. "Se lo compré a una chica de La Victoria. Se lo iba a dar a un hermano pero me lo terminé quedando yo. Estaba desarmado pero poco a poco lo he ido reparando. Creo que pagué unas 40.000 pesetas [240 euros]", rememora este hombre que ha emigrado varias veces a Venezuela.

Tomás es el único miembro de esta peculiar congregación al que al principio no le gustaban. Sin embargo, uno terminó en sus manos y ahora asegura que le tiene "tremendo cariño". "Solo le falta hablar. Le he puesto de todo, menos aire acondicionado. No tiene nada que ver con lo que era cuando lo compré", cuenta mientras lo mira con orgullo. A su amigo Vicente sí le gustaban los Minis desde el principio. "Son la bomba, simpáticos, carismáticos, con un motor estupendo", relata ante su Mini 850. "Lo tengo hace 10 años. Lo restauré por completo. Era de un joyero de Arafo, del que tengo hasta una foto, que se lo dio a un carpintero de El Sauzal a quien se lo compré". Pagó por él 350.000 pesetas (2.100 euros) y es de color azul eléctrico con dos rayas blancas. "Mire, antes era rojo como el de Tomás. Mire esta foto del coche en el Teide...", detalla mientras muestra las instantáneas.

Pero dentro de este grupo de creyentes del Mini, que ayer se volvió a reunir en la plaza principal de La Esperanza, hay una familia que sobresale por encima de todas. Es, además, la que lleva seis años organizando este encuentro. Los Estévez podrían llevar perfectamente como segundo apellido Mini. Eso sí, han llamado a este colectivo Minimanía Tenerife. Todos tienen uno: el padre, Fernando; su mujer, Pilar; y sus dos hijas, Cristina y Minerva. Esta última lo detalla mientras dirige el operativo para que estas pequeñas joyas de cuatro ruedas queden bien repartidas en la plaza y luzcan sus colores chillones y su morro sonriente.

"Yo tengo un 1.300 de color morado chillón. Ahí está", asegura Minerva mientras señala al coche, que pasa bastante poco desapercibido. Relata que su padre inició esta afición de los Estévez. "Él tiene un Mini 1.275 GT pero el mío corre más", matiza con una sonrisa pícara. "¿Por qué esa pasión por los Minis? Pues porque son muy bonitos, muy especiales, muy alegres", añade. Lo cuida tanto que hasta le ha puesto un nombre: Judy. "Es que es chica".

Su hermana Cristina, por su parte, tiene uno diferente: un Mini Clubman State, más largo que el resto. Los Estévez, que son de La Esperanza, tienen más vehículos pero sus preferidos, con diferencia, son los Minis. "A mi padre le encanta arreglarlos. El mío lo dejó como nuevo. Llevo un año disfrutando de él y a mí y a mi novio nos encanta", apunta Minerva mientras no paran de llegar vehículos y la plaza se empieza a quedar pequeña.

Objetivo conseguido

La intención de esta familia era que en la sexta edición pasaran del centenar de unidades. Y lo lograron con creces: había más de 120, cuando el año pasado fueron unos 80. Es más, hubo unidades que tuvieron que aparcar en el entorno de la plaza porque no había sitio para más. E incluso a las 12:00, cuando ya habían pasado dos horas desde la inauguración oficial del encuentro, seguían llegando procedentes de diferentes puntos de Tenerife.

Se puede incluso considerar la mayor reunión de Minis clásicos de Canarias. Vinieron hasta de El Hierro, La Palma y Gran Canaria. Ahí estaba Manuel Socorro, que trajo su 850 desde Telde, Gran Canaria. "Llevo varios años viniendo. Me gusta mucho estar con gente que comparte mi pasión por estos coches. Son como un juguete", manifiesta al tiempo que saluda a otros miembros de esta familia Mini. "Hasta he ido a los encuentros que se celebran en Inglaterra pero voy sin el coche porque es muy caro llevarlo. Este lo heredé de un amigo, por decirlo de alguna manera, y lo rehabilité gracias a mis conocimientos en mecánica".

Quien mejor puede explicar el porqué de la afición por esta marca es José Carlos Afonso. Es el propietario del más antiguo de cuantos lucen tipo en La Esperanza y uno de los que más vive este minisentimiento. Su Riley -la gama de lujo- de color gris estaba perfectamente ubicado en la plaza desde primera hora. La matrícula, TF28376, es tan antigua que no tiene ni letra. "Es del año 64 y perteneció a Andrés Miranda, que fuera presidente del Cabildo de Tenerife. Lo adquirí cuando estaba en muy mal estado pero lo he dejado como nuevo". ¿Qué tiene el Mini? "Que tiene un diseño muy acertado y que me trae, a mí particularmente, muy buenos recuerdos. Me acuerdo estar sentado con mi padre en la vieja Plaza del Cristo de La Laguna y ver en los aparcamientos o por las calles muchos Minis. Era un coche barato, ideal para familias sin muchos recursos. Y encima tenía ese encanto tan característico y cabían familias enteras, aunque no lo parezca", comenta con emoción.

Una de las particularidades que más le gustan a Afonso es que "es de esos coches que cuando la gente los ve se para a admirarlos y hasta te dicen cosas". "Espero que no desaparezcan nunca. No podría estar sin verlos", señala para enfatizar que no es el único que tiene. Además, el otro, que también está en la plaza de La Esperanza, es casi tan especial como el Riley: un Sport Pack, un modelo deportivo del año 1997.

La historia de la marca

El Mini es un pequeño automóvil producido por la British Motor Company y sus empresas sucesoras entre los años 1959 y 2000. Este automóvil, el más popular de los fabricados en Gran Bretaña, fue entonces remplazado por el nuevo Mini, lanzado en 2001. El original está considerado como un icono de los años sesenta del siglo pasado y su distribución ahorradora de espacio con tracción delantera influyó sobre toda una generación de fabricantes de automóviles. En la encuesta internacional para determinar el automóvil del siglo más influyente en todo el mundo, el Mini quedó segundo, solo detrás del Ford T.

Coqueto, simpático, gracioso, práctico... El modelo tuvo una enorme aceptación en España, donde se convirtió casi en un símbolo de la clase trabajadora. Hoy, aficionados al motor de todo el mundo los coleccionan y organizan encuentros como el de La Esperanza. El Ayuntamiento de El Rosario, a través de la Concejalía de Fiestas, colabora en esta exposición de auténticas piezas de museo que organiza MiniManía Tenerife y que cada año va a más, convertida ya por derecho propio en una de las mayores concentraciones de Minis del Archipiélago. Algunos de los que pudieron contemplarse ayer tienen casi cincuenta años de antigüedad y en su época costaron entre 90.000 y 125.000 pesetas de media.

De colores llamativos

Son mayoría los de colores chillones pero el de Carlos Castilla es blanco, lo que le da elegancia. Es un 850 al que aun le quedan cosas por hacer. Lo comenta Castilla mientras su esposa permanece dentro de la maquinita. "Habré invertido entre 2.000 y 3.000 euros en arreglarlo. En realidad, cuando lo compré iba a por un Ford antiguo. Pero la persona a la que contacté no quería venderlo. Ahora bien, tenía un Mini, que me interesaba también. Y lo compré".

Castilla comparte con el resto de miembros de este club la afición por todo lo que tiene que ver con el motor. "Incluso iba a seguir los rallys. Me encantan los coches, especialmente los clásicos. Y qué mejor clásico que un Mini", expone elevando un poco la voz pues al lado ruge uno de los motores. Suele salir de paseo los fines de semana con los suyos y todos caben sin problemas. "Parece pequeño pero aprovecha muy bien el espacio. Es un coche coqueto, que se deja querer. Me gusta todo de él y el motor no va nada mal para sus características. Es verdaderamente fantástico".

Y para especial ahí está el Mini de Leandro González, situado estratégicamente justo al lado de la carpa organizadora. Es un 1.000 negro MK4 descapotable, toda una joya que resplandece bajo el intenso sol de la mañana. Lo tiene hace cinco años y apenas se separa de él. Pero no es el único. "Tengo otro morado, un 1.000 MK3. El primer coche que tuve fue un Mini y ahí le cogí cariño. Es muy manejable, muy llamativo, de esos coches que no dejan a nadie indiferente y que despiertan simpatía", declara mientras detrás un grupo de asistentes elogia el suyo.

El futuro está asegurado

Este enamoramiento, además, tiene futuro. En la cantera destaca Sergio Díaz. El joven de 18 años se sacó el carné el pasado jueves y ya ayer pilotó su primer Mini, un modelo 1.300 Cooper. En realidad, es de su padre -a él le compraron otro modelo más práctico para el día a día- pero lo llevó como si fuera suyo. "Es una gozada conducirlo, la verdad", puntualiza Sergio bajo las guirnaldas verdes y blancas sobre la plaza que anuncian que La Esperanza está de fiesta y que se reflejan en los parabrisas.