Pólvora y orgullo para ganar a los ingleses

Tenerife no estaba dispuesta a rendirse. Ni en 1797 ni ahora, 220 años después. Por eso cada año, la capital de la Isla recrea la que está considerada como una de las mejores hazañas bélicas de la historia canaria, al repeler el ataque de la armada británica que pretendía hacerse con el territorio insular.

Ese 24 de julio de hace dos siglos y medio, el almirante Horacio Nelson perdió un brazo, pero al final este hecho es más una anécdota de una batalla cuya estrategia, al mando del general Antonio Gutiérrez de Otero y con el ímpetu de las milicias chicharreras como una de las principales armas de esa noche legendaria.

Con el fin de que este episodio de la historia no se pierda, desde 2008 Santa Cruz de Tenerife organiza una serie de actos en torno a lo que se conoce como la Gesta del 25 de julio (día en que se firmó la rendición de la tropa inglesa) y que ayer tuvo su día grande con la recreación de la batalla.

El entorno de la calle del Barranco de Santos y la Calle La Noria fue el escenario una vez más del enfrentamiento entre ingleses y españoles, hasta la rendición de estos últimos en la plaza Isla de la Madera, lugar en el que en aquella época se encontraba el convento de Santo Domingo, emplazamiento en el que se atrincheraron los británicos.

Pero antes de que el disparo de los fusiles inundara las principales calles de la ciudad, los responsables de esta recreación se entregaron durante buena parte del día a rememorar, y explicar, los pormenores de la batalla.

Así, en la zona del Castillo Negro, junto a los atuendos de playa de quienes se encontraban pasando el día en el Parque Marítimo y otros más arreglados que asistían a un acto en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, se cruzaban soldados de uno y otro bando. En un campamento en medio de esa plaza se preparaban los ingleses, bajo el bando del sargento de la Royal Navy Ricardo Sánchez.

"Intentamos desembarcar esta mañana pero nos repelieron", afirma Sánchez totalmente metido en su papel de británico en busca del territorio tinerfeño. La guardia del campamento, la reparación de las armas y el sonido de algún disparo se sucedían bajo la bandera británica, para dar ambiente a algo que realmente no ocurrió. "Lo cierto es que los ingleses no llegaron a acampar", explica el sargento quien señala no obstante que sí que alguno de los barcos logró pisar tierra tal y como atestiguan fragmentos de dos banderas originales que ahora se muestran en Almeyda.

El campamento, no obstante, no es un error de la recreación sino que se trata de una forma de llevar a la población que se acercó ayer hasta la zona el aspecto y las actividades que se realizaban en este tipo de emplazamientos. "Durante todo el día ha estado pasando muchísima gente", asegura Ricardo Sánchez quien concluye, esta vez sacándose la bandera inglesa y con cierto orgullo, que "por aquel hecho histórico, la ciudad logró su tercer león".

A unos metros, en el interior de Castillo Negro, se encuentran las tropas españolas. Perfectamente ambientadas, las estancias de piedra dan cobijo al hospital, al despacho del general Gutiérrez, a los camastros de los soldados... El aroma es a pólvora y a carbón, de los disparos que rompen el silencio desde lo alto del castillo y de la sopa que se prepara en el patio.

Algunos soldados limpian y preparan sus armas, otros se relajan jugando al dominó o tocando la flauta, mientras los vigías, en lo alto del castillo y bajo la bandera española, escudriñan el mar pendiente de los buques ingleses. Para los pequeños grupos de visitantes que durante todo el día prácticamente no cesaron de acceder al campamento, era como un paseo por el pasado. "Deberían hacerlo más veces al año", llegaron a decir algunos de los visitantes, entre los que destacaron turistas.

La recreación, en la que participan alrededor de cien personas, tuvo su culmen por la noche. Primero en el Barranco de Santos y luego desde La Noria al teatro, españoles y británicos se enfrentaron a tiros de fusil y cañones con la mirada atenta de un nutrido grupo de espectadores. Las exclamaciones de asombro se mezclaron con sonoros aplausos en cada disparo más fuerte o un herido caía al suelo pero sobre todo cada vez que los españoles hacían retroceder a los británicos. "Allí abajo vienen los ingleses", comentaban entre el público casi como si fuera necesario avisar a los soldados propios.