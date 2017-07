E-Sport, el rey del sábado ´telepero´

La Tenerife Lan Party (TLP) es un evento comprometido con las nuevas tecnologías y muy enfocado a las nuevas profesiones que están emergiendo en torno a este sector. Dentro de TLP Tenerife podremos encontrar charlas con distintos ponentes y diferentes actividades de varios tipos: desde talleres a actividades lúdicas, bailes y juegos de mesa. Cada vez más, TLP Tenerife da un paso hacia delante y este año cuenta con 2.000 participantes en su zona Lan Party, donde se disfrutan del evento al 100% trayendo sus ordenadores y participando en actividades exclusivas para aquellos que pertenecen a este grupo. TLP Tenerife es el mayor evento de tecnologías y nuevas tendencias del país y está organizado por Innova 7 en colaboración con el Cabildo de Tenerife a través de su Área Tenerife 2030.

Una jornada muy completa

El sábado de TLP Tenerife es una de las jornadas más completas y concurridas de todo el evento. Muchos visitantes acuden a cada uno de los diferentes stands, torneos y diferentes actividades que se tratan en sus diferentes áreas. Pero hay un protagonista especial dentro del evento, y estos son los e-Sports. Los e-Sports es la forma común de conceptualizar a los deportes electrónicos. Recientemente, la Ley Canaria del Deporte ha considerado a los electrónicos como un deporte más, colocándolos al mismo nivel que los deportes tradicionales, como el fútbol o baloncesto, lo que da un paso adelante en la visibilización de este deporte. Los e-Sports están tomando cada vez más terreno en el deporte convencional, tanto es así que, desde hace unos meses, el Valencia CF ya tiene su división propia de e-Sports, uniendo los dos mundos más aún si cabe.

Durante TLP Tenerife se han podido ver las diferentes fases de los distintos campeonatos de los juegos más jugados en la comunidad. Clash Royale -el juego para móviles más competitivo y más popular del momento-, League of Legends y otros videojuegos han tenido su espacio dentro de TLP Tenerife 2017 para poder participar en forma de torneos, ya fuese For Fun -para los más jugadores que juegan por diversión-, o competitivo -aquellos donde los equipos profesionales juegan por una buena posición-.

Ayer se celebraron las semifinales de Rog Island of Legends League of Legends, donde han competido The g-Lab Penguin, que tras ganar han jugado contra TMT eSports, los ganadores del último juego de la jornada del viernes y que además son un equipo de participantes de TLP Tenerife 2017. Los siguientes en competir han sido Asus Rog Army contra eMonkeyz Club con el fin de llegar a la final.

'League of Legends'

También tuvo lugar la gran final de League of Legends en TLP Tenerife 2017 con miles de espectadores que seguían el juego bajo la narración de los cáster, los narradores del deporte electrónico.

Por otro lado, Clash Royale también ha tenido su espacio. El famoso juego de móviles ha podido ser jugado en un torneo para jugadores amateurs con el fin de divertirse y competir con otros compañeros que están comenzando a abrirse paso por este título. Mientras tanto, los jugadores invitados Varik0, Martineteee y Malcaide han sido los encargados de competir junto contra los diferentes participantes clasificados. Se ha alzado ganador Martineteee, en un torneo con 3.000 euros en total en premios.

Los visitantes del evento han podido participar en otras actividades y entre ellas, tener el privilegio de poder probar el Intel Core i9, el procesador más potente de Intel. TLP Tenerife es el primer espacio público en Europa donde ha podido ser utilizado, con la posibilidad de jugar a juegos con una carga gráfica muy potente al máximo rendimiento.

No son los únicos juegos que se han podido disfrutar dentro del evento, donde las competiciones también van de la mano de títulos muy variados, como Just Dance 2017, uno de los puestos más concurridos de TLP Tenerife en el que los visitantes prueban a bailar en un simulador las canciones más conocidas del momento y sus coreografías. Se ha habilitado un espacio en el que probar títulos para los más pequeños, con una sección dedicada a Minecraft y con actividades relacionadas con este juego. Además, la realidad virtual ha ocupado lugar, tanto en las diferentes ponencias de TLP Innova, situadas en el Auditorio Adán Martín, como en las actividades en el Recinto Ferial, contando con un stand para poder probar esta revolución en el mundo de los videojuegos con tus propias manos y experimentar lo que será una tendencia en el futuro.