El lado luminoso de ´La Fuerza´

La Tenerife Lan Party sigue desde el martes en plena efervescencia. El Recinto Ferial es un trasiego continuo de visitantes, teleperos, artistas, f rikis, personajes del mundo de los videojuegos, los cómics, los manga, series de TV y, por supuesto, del cine de Ciencia Ficción. A este último género pertenecen los miembros de dos asociaciones canarias que ya se han convertido en clásicos de los eventos más punteros de las Islas. Obviamente, no podían faltar a un encuentro como la TLP. Se trata de los Stormtroopers Santa Cruz y los Star Wars Gran Canaria. Juntos, habitan el stand más galáctico del recinto y en esta edición, tienen una misión muy importante que ya les caracteriza: concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en valores humanos, cívicos y en el respeto por los animales. Sin duda, el poder de La Fuerza, está con ellos.

Los orígenes

Stormtrooper Santa Cruz es una asociación de fans de Star Wars ubicada en la isla de Tenerife que nació la noche del 28 de febrero de 2014 como un grupo más de los carnavales santacruceros que participan en el Coso y en la Cabalgata anunciadora. Los padres de la idea fueron Alejo, Lio, Saulo, Samuel y Marcos, un grupo de amigos que tras muchos años disfrutando de la inmortal saga de Star Wars creada por George Lucas quisieron ofrecerle su particular homenaje. Amigos de siempre y con una larga trayectoria de murgeros en los carnavales de Tenerife, a este grupo les unía una especial predilección por la figura de los Troopers o Soldados Imperiales, esbirros de los villanos condenados a perseguir eternamente a los protagonistas con la mala fortuna de contar con una pésima puntería. Tras unos primeros e infructuosos intentos por hacerse ellos mismos el característico traje blanco de estos soldados, fue cuando, según cuentan en sus redes sociales, "a través del amigo de un amigo entró en la ecuación la figura de Anatael, un artesano de La Palma con algo de experiencia en el mundillo de los disfraces. Tras una primera reunión, empieza a tomar forma la idea de un grupal de los carnavales, que cada año saldría a las calles de Santa Cruz, animando los mejores carnavales del mundo, siempre con la diversión y el buen humor como buques insignias. Tras medio año de trabajo, en el que se sumó una primera tanda de 20 "troopers", el sueño tomaba forma y empezaba una gran aventura". Un año más tarde, la agrupacióncomenzó a realizar sus primeros eventos de carácter social y benéfico, además de participar en la Tenerife Lan Party. La espectacular puesta en escena gracias a una indumentaria impecable y su sentido del humor, le convierte en inconfundibles y en imprescindibles en los eventos más destacados. Actualmente la asociación está compuesta por alrededor de unos 60 miembros contando oficiales y colaboradores. Hace algo más de un año, surgió una agrupación hermana en la isla vecina: Star wars Gran Canaria, una asociación sin ánimo de lucro creada por y para fans de la saga Star Wars y reconocida por Lucasfilm Ltd. Juntos, han unido fuerzas para llevar a cabo sus particulares misiones galácticas por diferentes puntos del Archipiélago.

Academia Jedi

En esta edición de la TLP, los visitantes pueden disfrutar de las artes Jedi en una peculiar Academia creada por ambas asociaciones. En ella, niños y jóvenes tienen la oportunidad de iniciarse en el Camino de La Fuerza, el manejo del sable láser o el uso del control mental Jedi con unos maestros dispuestos a compartir su sabiduría de una forma lúdica con un objetivo muy claro: despertar conciencias, promover el buen uso de La Fuerza e inculcar valores humanos, cívicos y de respeto hacia el entorno y los animales. Ambas asociaciones, además, colaboran con diferentes hospitales donde visitan regularmente a los enfermos, sobre todo a los niños, contagiándoles su poderosa energía y sentido del humor.

Zona Summer-Con

En el programa de TLP Tenerife 2017 estaba anunciada la presencia del actor de la popular serie Juego de Tronos, Miltos Yerolemou, pero a última hora del miércoles anuló su presencia debido a un compromiso con un rodaje que no le ha permitido cumplir con su deseo de estar en este gran evento. Miltos Yerolemou encarnó en la primera temporada de la serie a Syrio Forel, el maestro de esgrima de Arya Stark. Precisamente, en TLP Tenerife 2017 estaba prevista una clase magistral a puerta cerrada de este actor que había confirmado su presencia no solo a la organización sino a todo el público con un vídeo donde aparecía en su casa en Londres diciendo que estaría en TLP Tenerife y terminaba con su famosa frase "but... not today". El actor ha lamentado la circunstancia y promete venir a la Isla en cuanto sus compromisos profesionales se lo permitan.

El resto de áreas de TLP Tenerife 2017 siguen en plena ebullición. En el caso de los eSports, este jueves se desarrolla la final del torneo oficial de Clash Royale, cuyos ganadores se clasifican al torneo estrella del evento: ROG Island of Legends. Se enfrentarán en cuartos de final a los jugadores invitados por los 3.000? que se repartirán en la competición. Además, se jugarán las finales de Street Fighter V y Rocket League. En TLP Summer-Con los fans podrán interactuar con sus youtubers preferidos en un Meet & Greet y pedirles fotos y autógrafos. Los youtubers invitados serán byViruZz, byTarifa, xBuyer y miniBuyer, DjMariio, Folagor, iamSteve y Sara Pecas. La actividad se desarrollará de cinco a seis de la tarde en el stand de firmas de TLP Tenerife 2017.TLP Tenerife 2017 tiene lugar del 18 al 23 de julio en el Recinto Ferial de Tenerife. Es un encuentro organizado por Innova7 con la colaboración del Cabildo.