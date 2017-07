Un escenario épico y futurista, inspirado en la fantasía de las leyendas clásicas y la ciencia ficción, será el decorado del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018. El proyecto del diseñador santacrucero, Javier Caraballero, se presentó ayer en rueda de prensa en las instalaciones de la Casa del Carnaval, en la capital tinerfeña. La cita informativa estuvo presidida por el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y contó con la presencia de la concejal de Fiestas, Gladis de León, el diseñador de la escenografía, Javier Caraballero y el director artístico del Carnaval, Enrique Camacho.

La escenografía que presidirá las galas y concursos del próximo Carnaval, previstos un año más en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña, estará inspirada en las historias épicas y en la ciencia ficción. Se trata de un diseño ambientado en un paisaje de fantasía, temática de las próximas carnestolendas, que combinará elementos clásicos de escenografía corpórea con técnicas digitales.

Al igual que la edición pasada, el escenario contará con dos set de actuaciones móviles para dar agilidad a los concursos. Durante la presentación del diseño, el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, elogió "la capacidad artística y el sentimiento carnavalero" del autor de este trabajo, Javier Caraballero, además de advertir que la escenografía lucirá con todo su esplendor una vez sea ejecutada en el Recinto Ferial. El alcalde de la capital tinerfeña comentó que "es la primera vez que hacemos la presentación del escenario del Carnaval en un vídeo 3D", y señaló que "se trata de un diseño que hay que ver en el recinto para poder enjuiciarlo como merece, ya que es allí donde podrán apreciarse bien todos los efectos y la tecnología implicada en el proyecto". Bermúdez reconoció que "a mí el diseño me gusta" y vaticinó que "me parece que, como no podría ser de otra manera, va a ser algo fantástico". Por su parte, la concejal de Fiestas aventuró que "el escenario va a ser recordado porque mezcla los antiguos montajes de la plaza de España con otros más actuales". La edil afirmó que "el escenario será el traje perfecto que vestirá nuestra fiesta" y aseguró sentirse "muy ilusionada con este proyecto".

A lo largo de la presentación, el diseñador explicó que "este escenario responde a un formato actual, que combina elementos clásicos de escenografía corpórea con técnicas digitales, mediante las cuales el podrá recrear los efectos necesarios que requiere la temática del próximo Carnaval". Caraballero subrayó que "de esta manera se intercalarán elementos volumétricos corpóreos junto con zonas de pantalla LED, además de iluminación integrada en la propia escenografía".

El creativo comentó que el decorado "tendrá colores neutros en general, con puntos de color focalizados en algunas zonas del diseño, donde la iluminación jugará un papel fundamental, ya que muchos de sus elementos incorporarán distintos efectos luminosos que harán que el escenario cambie de aspecto según el momento".

Caraballero explicó que ante el proyecto encomendado no quiso ceñirse a nada en concreto y estar abierto a "todo a la vez": Así, el diseño combina elementos típicos de escenarios épicos hasta ciencia ficción, combinando elementos clásicos con otros más actuales que ha requerido de un despliegue importante de tecnología. En ese sentido, el escenario promete sorprender con todo un mosaico de representaciones que abarcan desde las ruinas de un castillo que empieza a sumergirse en la espesura de un bosque encantado, hasta árboles mágicos que cambian de color gracias a pinturas luminiscentes, pasando por cascadas de pantallas con tecnología LED, pasadizos secretos o bosques futuristas de árboles colgantes. Todo con el objetivo de "recrear un ambiente de fantasía diverso y multitemático", como afirmó Enrique Camacho.

Al igual que el de la edición pasada, el escenario contará con dos set de actuaciones móviles para dar agilidad a los concursos, aunque no serán circulares sino rectangulares. Además, estos set estarán a menos distancia del centro del escenario para que las parrandas y los coros puedan estar más cerca.

El director artístico del Carnaval, Enrique Camacho, expresó públicamente su agradecimiento al diseñador y señaló que "no es fácil encontrar a alguien que sea capaz de entrar en tu cabeza y ver exactamente el escenario que quieres. Y eso es precisamente lo que Javier ha conseguido hacer".

El autor de la escenografía manifestó a La Opinión de Tenerife que fue todo un reto enfrentarse al diseño con una temática tan amplia, "algo que en principio podría parecer una ventaja, deja de serlo cuando las posibilidades son prácticamente infinitas y tienes que centrarte en algo peor a la vez quieres abarcar muchos conceptos". Caraballero reconoció haberse inspirado sobre todo en el cine, con películas de elevada iconografía fantástica como Las Crónicas de Narnia, El Señor de los Anillos o Avatar, entre otras muchas. La consigna parece haber sido abarcar el concepto de fantasía en múltiples evocaciones de espacio y tiempo, combinando lo legendario y ancestral con un mundo futurista. Así, confluyen elementos de cuentos de hadas con tecnología punta para hacer soñar, una edición más, a un público que espera expectante la puesta en escena del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que arrancará el 12 de enero, con el acto de presentación y sorteo de aspirantes a reina, en sus tres modalidades.