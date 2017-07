"La Virgen es lo más grande que hay"

"Para nosotros el año no empieza el 1 de enero sino el día en que embarcamos a nuestra madre. Esta jornada es la que marca el resto de los 365 días". Así de rotundo se muestra Carmelo Hernández, maestro de ceremonias de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, en el que, "sin lugar a dudas es el día más importante para los portuenses". Hernández, como el resto de cargadores, apenas puede contener los nervios y la emoción a las puertas de la parroquia desde donde, en unos minutos, saldrá la Reina de Los Mares. Allí, a su lado, Juan Celso, uno de los más veteranos en echarse al hombro a la patrona de los marineros, asiente con la cabeza. "Es lo más grande que hay. Lo sentimos como una cosa muy nuestra porque es la madre", afirma.

Basta con presenciar la salida de la talla para darse cuenta de que el fervor invade este día la ciudad turística. Entre vítores, aplausos y una lluvia de pétalos que cae desde los balcones, Nuestra Señora del Carmen parte hacia el mar sobre los hombros de un centenar de pescadores, incapaces de controlar el llanto, y estrenando un manto nuevo con el escudo heráldico de la ciudad bordado. "Y Los Realejos llora, llora, por todos los marineros", cantan al unisono, mientras a vecinos y turistas se les eriza el vello. Josefa Díaz contempla la estampa desde una esquina, no aparta la vista de la virgen aunque los teléfonos móviles y las tablets apenas le dejan hueco. "Siempre le pido todo a ella, sobre todo por la salud de mis hijos y nietos", afirma.

La Virgen de los portuense continua entonces su recorrido por las calles del municipio, siguiendo a San Telmo, otro de los grandes protagonistas de la jornada, hasta el muelle. Allí, más de 30.000 personas se agolpan para no perder detalle del ansiado momento. Entre ellos, se encuentra la familia Hernández, 65 primos que se reunen una vez al año: el día de la embarcación portuense. "Algunos familiares no nos vemos en todo el año, solo hoy", relata Dulce Hernández. Unos y otros comentan que la jornada empieza para ellos bastante temprano. "Llegamos a las siete de la mañana para coger sitio", señalan. A pesar del madrugón, no les falta de nada. "Tenemos comida, bebida, colchonetas, bañador... Nos gusta disfrutar de todo pero lo más especial es la llegada de ella", confiesan.

Así lo opina también el portuense Pedro Rodríguez, quien enfundado con su camisa de la Virgen del Carmen, espera ansioso la entrada de la talla. "No hay que olvidar que estas son unas fiestas religiosas aunque a la juventud sea lo que menos le importa", sostiene. Rodríguez reconoce que este "es el día del pueblo" pero que no hay que olvidar que la ciudad "vive del turismo". "Me gusta pensar que esta fiesta también viene bien para los turistas, son quienes nos dan de comer", añade. A su lado, María Herrera, llegada desde la península, lo ratifica. "Tenemos algunas fiestas similares pero esta me está pareciendo especial. La gente lo vive con mucho fervor", comenta entusiasmada.

Antes de embarcar a la patrona de los pescadores, el pueblo rinde homenaje a Manuel González, conocido como El tres pelos. Una sentida canción y una pancarta gigante recuerdan al que fuera durante muchos años promotor y subdirector de la Asociación de Cargadores, recientemente fallecido. Poco después, con los últimos rayos del sol, la Reina de Los Mares, se adentra en el mar junto a centenares de fieles. De fondo empieza a sonar Bendita mi tierra guanche y en al agua comienza la fiesta. Centenares de fieles se zambullen y salpican todo lo que esté a su alcance, es su particular homenaje a Nuestra Señora del Carmen. El emotivo momento lo contemplan miles de visitantes que llenan los balcones, los muros del muellito y el desembarcadero. La jornada está marcada por una marea muy baja, por lo que los cargadores más especializados son los realizan la maniobra de embarque. En primera línea de playa, Lucia Pérez, observa la escena con emoción. "Esperamos todo el año este momento", sostiene, mientras su amiga añade que, "no se puede describir con palabras". Todo sale a la perfección. "Menos mal", se escucha entre los asistentes.

Tras la embarcación, y como cada tres años, la virgen llega hasta El Peñón, y luego de nuevo hasta la parroquia. Para ella, la fiesta se acaba, no así para los vecinos y turistas que seguirán con el festejo hasta la medianoche. Entre ellos, el portuense Daniel Perdomo, uno de los jóvenes que disfruta del jolgorio de la noche. "Hay tiempo para todo, para respetar los momentos religiosos, y para el vacilón", reconoce. Para él, como para muchos vecinos, esta jornada es un día de reunión con la familia y los amigos, pero sobre todo, con la tradición.

Pero la fiesta había comenzado mucho antes. Para algunos incluso, desde la noche anterior. Así lo apunta la portuense Laly García quien apunta que esta es una celebración "para todo el día". "Nosotros colocamos las toallas en el callao desde por la noche para conseguir un buen sitio", aclara. Para ella, y su familia, este día "es el más importante del año". "Nos levantamos temprano, desayunamos por aquí, luego nos damos un baño, almorzamos todos juntos y vamos a ver la Virgen", detalla la isleña.

Y que antes de que se celebre la eucaristía tiene lugar una de las celebraciones más populares, la conocida como Cucaña donde los más valientes se atreven a atravesar los postes colocados en el embarcadero. Entre tambaleo y tambaleo, las risas están aseguradas, sobre todo cuando los noveleros caen al agua de la manera más inesperada. Pero hubo más: chocolatada, diana floreada, reconocimientos y sobre todo, buen ambiente.