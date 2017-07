"Ampliar los servicios profesionales de socorrismo todo el año es prioritario"

Aday Amorin, se inició siendo un adolescente en las labores de socorrismo. Actualmente, es el presidente de la Asociación de Salvamento y Rescate, una organización canaria que cuenta ya con un total de 150 afiliados y que se ha propuesto como objetivo minimizar al máximo las cifras de víctimas mortales en nuestras playas.

Tenerife encabeza la lista de muertes por ahogamiento en Canarias. ¿Por qué?

Las razones son bastante obvias: la combinación de desconocimiento de nuestras aguas unida a la imprudencia de algunos usuarios, puede acabar en tragedia. Muchos turistas llegan pensando que esto es como el océano pacífico y algunas playas tinerfeñas son bastante peligrosas, sobre todo en la zona norte donde el oleaje puede llegar a ser muy fuerte y las corrientes de retorno son intensas.

¿Entonces es algo que puede solucionarse sólo con información y concienciación?

Con información por un lado y con recursos por otro. Porque la falta de ambos termina por desencadenar situaciones de emergencia que podrían evitarse si se valorara realmente por parte de las autoridades competentes la seguridad en nuestras playas y zonas de baño. Teniendo en cuenta además, que el turismo es fuente de riqueza para nosotros, el cuidado de los visitantes que se acercan a nuestras islas debería ser una prioridad.

¿Y qué hay de los bañistas irresponsables?

Es cierto que algunos usuarios no respetan la bandera roja porque ésta, al fin y al cabo no deja de ser una recomendación y no tenemos potestad ni autoridad para obligarles a salir del agua. Una de nuestras propuestas es que existan bandos municipales por parte de cada ayuntamiento que obligue a los usuarios a respetar la bandera roja, bajo pena de sanción económica. Otro aspecto fundamental es la información y la implantaciónde cartelería que indique en varios idiomas la ausencia de vigilancia en ciertas playas y la indicación de llamar al 112 ante cualquier incidente, por ejemplo. Las campañas informativas de prevención son necesarias, pero sin recursos materiales suficientes, su eficacia baja considerablemente.

¿No se invierte suficientemente en seguridad?

Es necesario ampliar los servicios profesionales de salvamento y socorrismo en playas y piscinas durante todo el año. Los empresarios hoteleros y extra hoteleros deben asumir la importancia de invertir en seguridad en las piscinas de sus complejos, de la misma manera que cuentan con recepcionistas, camareros o servicio de limpieza cualificado. Recordemos que el medio acuático, ya sea en playas o piscinas, es uno de los principales atractivos para la inmensa mayoría de los turistas que llegan al Archipiélago y esta realidad debe ir acompañada de medidas preventivas suficientes que eviten los numerosos accidentes que ocurren en el medio acuático, algunos de ellos, mortales. Pero como es lógico, los medios para evitar accidentes y muertes tienen su precio, no son gratis, ni se generan espontáneamente. Y hay que concienciarse de esta realidad.