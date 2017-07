Un lujo desconocido

Para muchos es la mejor playa de la Isla. Entre plataneras, en medio de uno de los mejores hoteles tinerfeños y resguardada por cuevas de roca caliza se esconde 'un lujo' para todos los bolsillos. Ayer, residentes y turistas disfrutaron de un chapuzón en sus aguas cristalinas, en un ambiente tranquilo, aunque sin dejar detrás la neverita y la sombrilla, y con el sonido de los más ávidos haciendo piruetas imposibles hacia el mar.

Es la playa de Abama, en Guía de Isora, y allí la historia se repite una y otra vez. Las familias o grupos de amigos se bajan casi a pie de playa con todos los bártulos necesarios para pasar el día bajo el sol mientras uno, el sacrificado del grupo, sube a aparcar el coche en lo alto de la carretera. Una vez todos abajo, la jornada de playa comienza. La mayoría aprovechan para darse un remojón en sus tranquilas aguas ya que gracias al dique que tiene la playa, el mar bravo de esta zona, llega manso a la costa. Perfecto para los más pequeños.

Otros, prefieren enfundarse las gafas y el tubo. Y es que aquí, en una de las aguas más limpias de la Isla, se dan las condiciones perfectas para nadar entre pequeños peces y corales. Las familias optan por resguardarse del sol de justicia de este martes en las pequeñas cuevas que hay en la costa. En este lado, por la izquierda del litoral isoriano, el camino descubre aún más sorpresas, unas pequeñas piscinas naturales que, cuando las olas lo permiten, se convierten en un auténtico paraíso.

La tranquilidad solo es perturbada por el sonido de los saltos de los más jóvenes -y algunos no tanto- al mar. De cabeza, de plancha o con un espectacular salto atrás. Todo vale para lanzarse hacia el agua y dejar de recuerdo una buena fotografía. En esta zona también se concentran los pescadores, que no son pocos, que aprovechan para lanzar el anzuelo y llevarse la cena para casa. Todos lo tienen claro: "como esta playa no hay ninguna".