Manjares de la tierra para San Isidro

Fruta, verduras y cereales, todo de la tierra, como no podía ser de otra forma. Ayer la imagen de San Isidro Labrador paseó por su recorrido habitual por las calles del municipio de Tacoronte. Plátanos, cebollas y pan, entre otros, decoraron una talla que esperó paciente su salida de la iglesia. Se trata de una fiesta en la que se pone de manifiesto junto al fervor religioso el vínculo de este municipio con el campo y las tradiciones.

La misa, que fue cantada por la Agrupación Folclórica Tagorosteros, comenzó casi puntual. Las campanas comenzaron a repicar pasadas las 12:00 horas. La mayor parte de la eucaristía, tanto las lecturas como el sermón del padre Carlos, estuvieron enfocadas a San Isidro, a la tierra, sus productos, su cuidado y a la necesidad de educar a pequeños y a grandes para que aprenden a valorar el entorno, rechazando la contaminación y dando un tirón de orejas incluso para que las autoridades pongan todo de sí para poner en valor el "planeta".

No hubo un lleno absoluto en la Iglesia de Santa Catalina pero porque muchos prefirieron esperar la salida del santo en la calle para disfrutar de su imagen. Durante la homilía se le entregaron como ofrenda una decena de cestas repletas de productos del campo, incluidos pan y vino. Todos serán entregados esta misma semana a la Asociación Sor Marce, el comedor social de Los Naranjeros, cuyo objetivo es prestar ayuda a personas en riesgo de exclusión social cubriendo sobre todo las necesidades básicas de alimentación pero también de higiene.

Al terminar la misa, casi una hora después, decenas de vecinos disfrutaron del recorrido que comenzó con los bailarines de El Hierro sacando al santo del interior de la iglesia. Se dirigieron hasta el Calvario, como es habitual desde hace años, pero antes, tras abandonar el templo, se bendijo al ganado para que durante los próximos meses prospere el producto local.

Para todos

Más de 30 vehículos engalanados, entre barcos, carros y carretas, hicieron las delicias de todos los presentes, agasajándolos con los mejores productos. Todas estuvieron acompañadas por grupos tanto locales como de fuera del municipio, para deleite de todo el público. "Así da gusto venir a una romería, una se va comida a casa", bromeó Adela Hernández, que nunca había estado en esta romería a pesar de que con la de ayer lleva celebrándose durante unas 28 ediciones.

No faltó el vino, las papas y la carne de cochino que niños y adultos repartieron entre los asistentes a la romería. "Ahora ya no hace falta que nos vayamos de guachinche como teníamos pensando; ya salimos comidos de aquí, y eso que nos ahorramos", añadió esta vecina de La Laguna.

Los quioscos y puestos de golosinas colocados para la ocasión con motivos de estas fiestas estaban repletos de clientes. "Seguro que está siendo un buen día, pero es que con este calor apetece echarse algo de beber", comentó Ricardo Cruz, quien vigilaba muy de cerca a sus hijas para que no se acercaran a ninguno de los animales. "Hay ganas de pasarlo bien y si no estamos ir a la playa con el buen día que hace, no se me ocurre plan mejor que venir a comer aquí, a disfrutar de algo tan tradicional", valoró. "No sé si el próximo año podré repetir, pero ganas no me van a faltar porque me lo estoy pasando muy bien. Lo peor ha sido aparcar lejos, pero es normal porque hay muchas calles cortadas", apostó.

Con cuidado

En el otro lado de la calle, Omar, el hijo de Jorge Morales, estaba encantado de poder tocar a las cabras que acababan de ser bendecidas por el cura. "No es habitual que pueda disfrutar de algo así, aunque no entiende muy bien qué ocurre y la razón por la que están todas aquí", anunció. "Ahora solo quiere comer pan con chorizo, que se lo ha visto a una niña y está esperando que le llegue algún trozo a él", comentó siguiendo muy de cerca a su hijo vigilando que no se metería en medio del rebaño.

Al caer la tarde, tras regresar la mayor parte de la comitiva desde El Calvario (después de hacer el descanso pertinente y reponer fuerzas para continuar el camino), el Santo regresó hasta la iglesia de Santa Catalina desde salió a mediodía.

Ya bien entrada la tarde, y cuando se dio por terminada toda la romería, la fiesta continuó con una verbena popular, amenizada por la Orquesta KDTS. Todo el baile se desarrolló hasta la noche en la plaza de Santa Catalina, donde se han producido la mayor parte de los actos de estas fiestas.