En medio del parque da la sensación de que todavía se oyen los ecos de los niños que jugaban en el minigolf, en los columpios o en las barquitas del lago. En un muro hay pintada una palabra que parece un sarcasmo que ha quedado para la eternidad: "Fantastic". Pero nada es fantástico en el Parque de Ten-Bel, como tampoco en muchos otros recovecos de este emblemático complejo turístico estrenado en el año 1963.

El tiempo parece detenido, como si se hubiese producido una hecatombe y no quedara nadie. Es el Chernóbil de Tenerife, una zona turística antaño bulliciosa y reluciente que hoy parece un escenario de la serie The Walking Dead. Árboles derribados, columpios destrozados, basura por todos lados, escaleras que muestran su esqueleto de metal, restos de palmeras carbonizadas, pintadas por todos lados... Hasta las tuneras están secas y muertas.

Los 7.000 vecinos que estuvieron 4 días sin agua recuperaron ayer a primera hora el servicio. Las urbanizaciones afectadas fueron El Drago, Alborada, Frontera- Primavera, Bellavista y Carabela. Los cortes eran intermitentes pero el agua se fue definitivamente el jueves. Se tuvieron que enviar algunas cubas para aliviar la tensión y la incomodidad entre los afectados. Pero quedan muchísimos problemas pendientes en esta urbanización de Arona, junto a Las Galletas, levantada por inversores belgas. De ahí el nombre de Ten-Bel: Tenerife-Belgica.

El trasfondo de este inconveniente puntual tiene que ver con el del grave problema que ha convertido a Ten-Bel en un núcleo fantasmal. Increíblemente, más de 50 años después de la inauguración de los primeros conjuntos de bungalós, gran parte de estos complejos no han sido recepcionados por el Ayuntamiento, hecho que debía haber ocurrido desde que se terminaron las obras. Es decir, las calles y las zonas comunes no han pasado a manos municipales -y por tanto, a su gestión pública-, sino que permanecen en un limbo administrativo, producto de la dejadez de los diferentes responsables municipales y de los promotores privados y propietarios, que hace que el Consistorio no tenga competencias para su mejora y mantenimiento.

Manuel Carballo es uno de esos 7.000 vecinos que se quedó sin agua del lunes al jueves. "Fue muy molesto, porque no nos podíamos bañar ni lavar la loza. Escapamos comprando muchas botellas de agua", asegura para puntualizar: "Pero esto solo es un contratiempo. Lo peor con diferencia es el abandono total de estos complejos turísticos. Hay rincones que son una verdadera vergüenza", cuenta este hombre que lleva viviendo 12 años en el complejo El Drago.

"El Ayuntamiento se desentiende porque dice que toda la zona es privada pero creo que debería encontrar ya una solución. Cualquiera que venga se dará cuenta al momento de lo mal que está esto", subraya Manuel Carballo.

Manuel ha perdido la esperanza. Pero no es el único. La mayoría de los consultados lo han hecho también. Ahí está José Manuel Lugo, que adquirió un bungaló hace ya 27 años. "Esto está mal, mal, mal... Mire a su alrededor. Esto no era así, ni mucho menos, cuando vine por primera vez. Daba gusto ver los jardines. Recuerdo ver llegar guaguas y guaguas de turistas cargando sus maletas. Mire lo que hay ahora: basura, abandono y poco turismo", cuenta mientras va camino de su casa. El hombre lleva 13 años residiendo de forma estable en Ten-Bel. Quien más que él para garantizar que "la cosa va de mal en peor". "Un día hay un incendio, otro se caen unas losetas, otra se va el agua... No sé qué va a tener que pasar para que arreglen esto de una vez". Vuelve triste a casa. "Me he quedado solo hace poco. Mi esposa ha fallecido. Para mí, todo es tristeza aquí...".

Los consultados recuerdan que el Ayuntamiento de Arona lleva años prometiendo una solución, sobre todo para los espacios comunes, que presentan una situación tan deplorable y deprimente que no parecieran pertenecer a una Isla que recibe unos siete millones de visitantes al año y que presume de apostar por la excelencia turística. Por lo pronto, los actuales responsables del Consistorio han prometido acelerar los trámites para recepcionar la parte pública de la urbanización de una vez por todas.

Así lo detalla el responsable de Urbanismo aronero, Luis García, quien explica que la próxima semana tiene previsto reunirse con los propietarios y técnicos municipales para abordar esta situación y plantear soluciones. "Queremos buscar una salida integral, no un parche", subraya García. "Ahora mismo estamos analizando toda la documentación que nos han presentado para recepcionar lo antes posible las cesiones obligatorias, como las viales, las infraestructuras o las zonas verdes", explica el edil, quien añade que "esperamos que en lo que queda de año podamos avanzar más que todo lo que se ha hecho en los últimos años".

Mientras, los residentes y los turistas que siguen acudiendo a Ten-Bel -que los hay- sortean todo tipo de escombros, basuras y socavones en su camino a los bungalós, casi jugándose el físico. Hasta cristales hay regados por las aceras, especialmente en la entrada principal, donde había un centro comercial con la famosa torre. Ese centro comercial es hoy un monumento a la negligencia de Ten-Bel: los cristales de los escaparates están destrozados, el interior es un vertedero de basura a la vista de todos, algunos muros están llenos de pintadas... En un centro deportivo cercano, uno de los muchos tomados por los yerbajos, se lee: "Nos rompen todo. Recojan la basura, hediondos".

La situación es tan demoledora que los clientes de las terrazas prefieren no mirar a la degradación. Es como si no existiera, como si fuera un fantasma de una época gloriosa. Ni la música suena ya en la famosa discoteca La Ballena ni se oye la campana del trenecito que recorría divertido las calles.