Más de 7.000 vecinos de Ten Bel, sin agua

Alrededor de 7.000 vecinos del complejo turístico de Ten Bel llevan sin agua cuatro días. Cinco residenciales de la urbanización, el lugar turístico de referencia de los 80 en la Isla, tienen problemas con el suministro desde el lunes. Este espacio, que vive en una especie de limbo jurídico ya que la urbanización no está recepcionada por el Ayuntamiento, recibe agua a través de una empresa privada que está en concurso de acreedores. No obstante, y aunque el suministro empezó ayer por la tarde a regresar a cuentagotas, el Consistorio ya ha planteado la posibilidad de, por la vía de urgencia, ofrecer el servicio si vuelven a producirse problemas.

Así lo explica el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento aronero, Luis García, quien detalla que, los vecinos de los residenciales El Drago, Alborada, Frontera- Primavera, Bellavista y Carabela, han venido sufriendo cortes de agua a lo largo de toda la semana. "Ayer se produjo el corte completo", aclara el edil. García señala que el equipo de gobierno ya se ha puesto en contacto con el gestor privado encargado del servicio "para tener certeza de que todos los residentes puedan volver a tener suministro".

El responsable de Urbanismo recuerda que el problema con el agua "tiene un trasfondo mucho más complejo". "Nos enfrentamos a una situación urbanística mucho más difícil, ya que una gran parte del complejo no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento al no estar concluida". "Esto supone que el Consistorio no puede prestar servicios como agua, luz, saneamiento o limpieza, y que las comunidades cuenten con gestores privados, por ejemplo, para el abastecimiento de agua", puntualiza García.

Reunión

Aunque el problema no es nuevo sino que se remonta al origen de este complejo, a raíz de este corte, el Ayuntamiento agilizará los trámites para recepcionar la parte pública de la urbanización Así lo adelanta el responsable de Urbanismo, quien señala que la próxima semana se reunirá con los propietarios y técnicos municipales para abordar esta situación y plantear soluciones. "Queremos buscar una solución integral, no un parche", insiste García.

En este sentido, el concejal señala que su equipo "sigue con la hoja de ruta acordada con la propiedad". "Ahora mismo estamos analizando toda la documentación que nos han presentada para recepcionar lo antes posible las cesiones obligatorias como las viales, las infraestructuras o las zonas verdes", detalla el edil, quien añade que, "esperamos que en lo que queda de año podamos avanzar más que todo lo que se ha hecho en los últimos años".

Otro de los puntos importantes en el que el Consistorio está trabajando es conseguir que la parte privada también se comprometa a mantener la urbanización. "Nos interesa que las dos partes vayan de la mano porque de nada nos sirve que unas zonas estén cuidadas si las otras continúan en mal estado", concluye el concejal.