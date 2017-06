Efraín Medina califica de "abuso" la situación que afecta al nombre de los diseñadores

El consejero de Empleo, Industria y Desarrollo Económico, Efraín Medina, explicó a la opinión de tenerife que "este tipo de utilización de los diseños de Tenerife Moda, constituyen sin duda un fraude para los posibles compradores, al tratarse seguramente de falsificaciones realizadas a través de fotografías publicadas en revistas de moda, podrían estar utilizando materiales de muy baja calidad con el fin de reducir los precios o incluso realizar confecciones defectuosas, con el consecuente perjuicio a la imagen de la marca Tenerife Moda". Medina comentó que "los diseñadores sospechan que detrás de la tienda virtual Bienvestido.es, podría encontrarse una empresa asiática dedicada al plagio de marcas europeas o norteamericanas".

Medina destacó que "no es posible contactar con las personas físicas responsables de dicho portal web para pedirles información, puesto que no facilitan un correo o número de teléfono ni forma alguna de comunicación". Por otro lado, subraya que en esta página, los precios se reducen hasta en 400 euros por debajo de su valor real. Un precio "con el que no se cubre ni el valor de las telas".

El también vicepresidente económico instó a los consumidores a "dirigirse siempre directamente a las plataformas digitales de los propios diseñadores o a las páginas web oficiales de las firmas de Tenerife Moda, para evitar este tipo de estafas". Medina apuntó la importancia de transmitir este mensaje para que los usuarios de Internet tengan la información suficiente para evitar el engaño.