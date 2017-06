El vandalismo se ceba con El Taoro

Una broma de muy mal gusto. El parque portuense de El Taoro amaneció este fin de semana con su peor cara. Pintadas rojas en bancos, papeleras y muros en las que se puede apreciar el símbolo de la espiral guanche o palabras como "Norte" inundan el pulmón verde de la ciudad turística. El ataque vandálico ya ha sido denunciado por el Ayuntamiento portuense, que tacha el episodio como el acto de un "desalmado", mientras la Policía busca al responsable de los hechos.

Todo sucedió este domingo. El concejal de Servicios Públicos de Puerto de la Cruz, Ángel Pablo Montañés, detalla que "está afectado prácticamente todo el mobiliario urbano y los muros y paredes del parque". "Las pintadas se descubrieron este domingo e inmediatamente la Policía fue a comprobarlo para iniciar una investigación", agrega el edil, quien apunta que, "se encontró un espray de pintura roja en los alrededores de la zona".

El responsable de Servicios Generales explica que el espacio afectado es el denominado como la Atalaya, donde hay un restaurante y varios zonas de paseo con cascadas. "El parque es muy frecuentado tanto por vecinos como turistas. Es un punto de ocio muy importante para el municipio", sostiene Montañés. En este sentido, el edil apunta que es la primera vez que el parque se convierte en foco de un ataque vandálico "de esta envergadura".

Sanción

El Ayuntamiento portuense rechaza rotundamente estas conductas y asegura que el autor "recibirá la sanción correspondiente". "Si nosotros no respetamos nuestros espacios públicos, ¿quién lo va a hacer?", se pregunta el concejal. No obstante, Montañés señala que el episodio "no nos quitará las ganas de trabajar por un municipio cuidado".

Los servicios de limpieza del municipio comenzaron ayer a recuperar y limpiar la zona aunque aún se pueden ver los restos del vandalismo en el parque.