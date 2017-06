La marca ´Why Tenerife?´ viaja a Berlín en busca de nuevos inversores

El Cabildo, a través de Turismo de Tenerife y la marca Why Tenerife?, ha asistido a NOAH17 Berlín, uno de los eventos tecnológicos más importantes de Europa. El encuentro, celebrado a finales de la pasada semana en la capital alemana, contó con más de 4.500 asistentes y reunió a responsables de las principales empresas tecnológicas del mundo, además de concentrar a una importante red de inversores, entidades financieras y startups (empresas emergentes) digitales. La delegación tinerfeña acudió acompañada por representantes de la Zona Especial Canaria (ZEC), que integra también Why Tenerife? junto a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la Zona Franca y la Cámara de Comercio de la provincia. El consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, explicó que la asistencia a este foro, en el que Why Tenerife? ha contado con stand propio por primera vez, "nos ha permitido promocionar los atractivos económicos y fiscales de la Isla para estimular el establecimiento de actividades de alto valor añadido en nuestro territorio". Bernabé destacó que "el encuentro ha posibilitado que entremos en contacto con potenciales inversores que pueden encontrar en la Isla las condiciones ideales para participar, impulsar o implantar negocios digitales". Los próximos 2 y 3 de noviembre se llevará a cabo un evento similar en Londres en el que está previsto que Why Tenerife? también participe.