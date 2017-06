El chapuzón más animal del verano

Durante muchos años, Pablo Bello bañó a sus cabras cada 24 de junio en las aguas de Puerto de la Cruz. Y antes que él, su padre. Desde hace tiempo, su hijo Domingo ha tomado el relevo y ahora es esta tercera generación la que cada año madruga para trasladar sus rebaños de cabras y cumplir, así, con la tradición. Un año más, la playa del muelle, ubicada en el casco histórico del municipio norteño, acogió el popular baño de cabras que sigue a la noche de San Juan.

Domingo Bello llegó ayer a la costa portuense sobre las siete de la mañana. Este año solo trasladó a unas 70 cabras puesto que el baño coincide en esta ocasión con la feria de ganado de La Orotava, que tiene lugar este fin de semana con motivo de las fiestas en honor a San Isidro. A pesar del reducido número de animales que trasladó a este enclave, su labor comenzó bien temprano, y a las ocho y media de la mañana empezaron a entrar las cabras en el agua.

Siguiendo las indicaciones de Bello, unos cinco niños fueron los protagonistas de la mañana, ya que fueron ellos los encargados de meter a las cabras en el agua salada. "No las cojas por los cuernos porque les haces daño a ellas y te puedes dar tú en un ojo", explicaba Domingo, mientras los más jóvenes trataban de imponerse a la rebeldía del ganado. Y, así, aseguró el ganadero de Puerto de la Cruz, "hay una buena cantera de ganadores. El futuro de la tradición está asegurada".

A pesar de que fueron muchos los animales que faltaron a esta cita debido a las fiestas de La Orotava, el baño de cabras contó este año con una gran afluencia de público. Y es que el hecho de que, este año, el encuentro haya coincidido con un fin de semana provocó que fueran muchos los que se animarán a madrugar para no perderse detalle del centenario ritual. Así, los turistas que ayer andaban por la playa norteña tuvieron que sacar sus cámaras fotográficas bien temprano para inmortalizar los primeros chapuzones del ganado.

Domingo Bello contó con el apoyo de gran parte de su familia, que aunque no ejerzan ya como ganaderos debido a su avanzada edad, no se pierden nunca esta cita. Además, fueron algunos los curiosos que no pudieron evitar acercarse a las cabras para tocarlas e, incluso, tratar de incitarlas para que entraran en el agua. El calor fue otro de los protagonistas de la jornada, y afectó tanto a humanos como a animales. Y es que estos últimos llegaron agotados a la playa donde, a pesar de ello, no entraron en el agua por propia voluntad.

Avelino Donis es otro de los cabreros que acude cada año a este baño. Normalmente desplaza a unas 300 cabezas desde Benijo, pero ayer solo trasladó 120 cabras. Salió desde sus establos a las cuatro y media de la mañana y llegó a la playa cuando ya el reloj marcaba las ocho y media. Y, así, hasta siete rebaños se congregaron en el muelle portuense para cumplir con este ritual con el que se celebra el solsticio de verano. "A las cabras, esto, les da vida", sentenció Donis antes de calzarse el bañador e iniciar los baños en el agua salada con cada una de las cabras que llevó hasta la costa de Puerto de la Cruz.