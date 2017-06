Archivada la denuncia de la Fundación Franco contra el derribo del monolito

El juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto por el que se archiva la denuncia presentada por la Fundación Francisco Franco contra el Cabildo de Tenerife por el derribo del monolito de Las Raíces, en El Rosario, que homenajeaba el golpe militar de 1936. Tal y como adelantó Radio Club Tenerife, en el auto se desestima la denuncia interpuesta por la fundación por prevaricación y atentado al patrimonio.

La juez del caso considera que el monumento no se puede considerar como patrimonio histórico puesto que la protección de la que se habla -establecida en un decreto del año 1964- hace referencia a esta zona de Las Raíces y no al monolito. Así, el documento precisa que "no se puede considerar protegido este como patrimonio histórico y, por ende procede archivar la presente causa".

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, mostró su satisfacción tras conocer que la denuncia sería archivada. "Estamos muy alegres porque la tesis de la magistrada es la que siempre: hemos defendido que es que el monumento no tenía ningún tipo de calificación como Bien de Interés Cultural (BIC) y demuestra que podríamos haberlo demolido mucho antes".