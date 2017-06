El fuego de los buenos deseos

Dos días llevaban los niños del barrio santacrucero de San Andrés recogiendo maderas y enseres viejos por todas las casas vecinas, con la ilusión de montar, un año más , sus hogueras en el barranco. Toda una tradición que perdura de generación en generación y en la que los más jóvenes asumen con entusiasmo el papel de 'renovadores', ayudando a los más grandes a deshacerse de 'lo viejo' en la Noche de San Juan. Tres piras ardieron anoche, coronadas cada una con su 'San Juanito', encarnado en un oso de peluche o cualquier otro muñeco elegido para la honorífica misión.

Para Ángela Martín, vecina de San Andrés, la entrada en el verano es una fiesta de 'limpieza y de regeneración'. Incluso algunas personas que guardan luto "eligen estan noche para retirar las pertenencias del familiar fallecido, en un acto de despapego y liberación". En ese sentido, "los niños -señala- ayudan mucho a desprenderse de objetos o prendas de las que cuesta deshacerse por nostalgia o afecto. Ellos son, sin duda, la nueva energía de regeneración".

Laura Sanfiel lleva ya muchos años viviendo esta experiencia. Tantos, que todavía recuerda cuando toda la zona del barranco estaba llena de verdes plataneras. "Había menos espacio para armar las hogueras, pero igual se hacían varias, aunque más pequeñas porque, también, había menos cosas para quemar (la gente tenía muy pocos muebles en las casas) y recurriamos a las hojas y ramas secas de las plataneras".

A pesar de que la tradición sostenga que las hogueras deber prenderse a partir de las 12, los niños no pudieron esperar y en cuanto oscureció, procedieron al encendido de sus particulares 'obras de arte' contemplando las llamas, orgullosos del trabajo realizado. Muchos otros isleños, decidieron disfrutar de la mágica velada en la playa de Las Teresitas. Es el caso de Alfredo Carlos, cubano de nacimiento pero de padre canario que, además, lleva 30 años residiendo en Tenerife. Junto a un grupo de familiares, esperó hasta pasada la medianoche para bañarse en el mar, limpiar 'todo lo malo' y pedir protección, salud , dinero y amor. "En la tradición afrocubana se le hacen las ofrendas a la deidad Yemayá, pero nosotros invocamos a la Virgen de Regla", explica. Para ello, presentan una ofrenda consistente en siete frutas y siete céntimos porque "el siete es el número vinculado a ella", apunta. Alfredo procura salir del agua "siempre que me acuerdo", sin dar la espalda al mar, en señal de respeto porque "del agua venimos todos y sin agua no hay vida ni hay nada". Como deseo especial esta noche "le he pedido a la Virgen que mis dos hijos encuentren a una buena compañera".

El ambiente de la noche del solsticio de verano invita al encuentro, a compartir y a abrirse a nuevas experiencias. Alejandro Rodríguez, acudió por primera vez a la playa de Las Teresitas y no tardó en hacer nuevos amigos. "Esta noche puede ocurrir cualquier cosa. Conocer gente nueva, incluso ligar, pero si tengo que pedir un deseo, lo tengo claro: trabajo, porque ahora mismo estoy parado", confiesa. Entre su grupo de nuevos amigos, se encuentran Alejandro Mancilla y Evelin Sarzuy, bolivianos de nacimeinto pero residentes en la Isla. Ambos esperan de una noche como ésta simplemente disfrutar y que todo transcurra en un ambiente tranquilo. Mientras, Fernando Ramírez recuerda como hace años quemó los apuntees de la ESO como símbolo de una nueva etapa. Él también pide esta noche salud y trabajo: "sobre todo trabajo, que no nos falte". Ese fue quizá unode los deseos más solicitados de la velada. Sólo cabe esperar que el fuego purifiacador haya convertido en cenizas los malos momentos y las aguas traigan de vuelta oleadas de renovadas ilusiones para que el próximo año, sigamos celebrando la 'magia' de estar vivos".