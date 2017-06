Dos muertos en un choque causado por un conductor que iba en dirección contraria

Jorge Javier Delgado Díaz, de 34 años, soltero y nacido en Caracas, llevaba varias horas trabajando en la única panadería del municipio tinerfeño de Fasnia, en la que hacía unos cuatro meses había conseguido un empleo. Iba a comenzar el reparto del pan y la bollería en la gasolinera Pcan de Abades. Hacia allí se dirigía en la furgoneta Renault Kangoo blanca de la empresa. Había partido a eso de las 4:40 horas de la madrugada del martes al miércoles. Pero apenas 16 minutos después, a las 4:56 horas, se cruzó en su vida un conductor francés residente en San Miguel de Abona de su misma edad, Mathieu Roger José Deroin, que a los mandos de un BMW 330D color gris oscuro se había metido en dirección contraria en la autopista del Sur TF-1 en dirección a Santa Cruz de Tenerife.

El choque fue frontal y dejó destrozados a los dos vehículos. La Kangoo, de hecho, quedó sobre la valla de protección del lado del arcén y el BMW, empotrado en la valla de la mediana. Los dos conductores murieron en el acto. Los equipos de emergencia que se trasladaron al lugar de la colisión, el kilómetro 36 de la TF-1 en el municipio de Arico, solo pudieron confirmar el fallecimiento de ambos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar por qué Mathieu Roger José Deroin conducía en dirección contraria. El joven francés, que llevaba unos años residiendo en la Isla, se dedicaba al sector de la hostelería. El 112 recibió, momentos antes del choque, varias llamadas advirtiendo que había un conductor kamikaze por la autopista del Sur. Sin embargo, fuentes oficiales de la Guardia Civil no aclararon si el francés iba en dirección contraria por un despiste o por otra causa. Hasta que no concluya la investigación no se podrá determinar este extremo.

Jorge Javier Delgado Díaz se encontraba en un buen momento de su vida después de haber pasado por algunas dificultades, que afrontó con la entereza y el optimismo que le caracterizaba. Hacía unos 12 años había decidido abandonar la capital venezolana rumbo a Tenerife. Había nacido en Caracas en el seno de una familia procedente de Güímar que había emigrado a la Octava Isla. Pero la profunda crisis que atraviesa Venezuela lo llevó a él y los suyos a volver a la tierra de sus abuelos. Trabajaba en la construcción pero la crisis del ladrillo lo dejó sin empleo y perdió una casa que se había comprado al no poder afrontar la hipoteca.

Pero este joven nunca perdió la sonrisa ni la esperanza. "Era su forma de ser. Siempre fue optimista y un enorme luchador. Era un gran tipo. La gente le cogía cariño con mucha facilidad". Así lo cuenta a la opinión de tenerife el joven con el que vivía en Fasnia, Ruymán Gabino, que estaba anoche enormemente afectado y apoyando a la familia de Jorge Javier, especialmente a su madre, que vive en Santa Cruz, a sus dos hermanos, que también residen en la Isla.

Ruymán cuenta que al venezolano de ascendencia tinerfeña le encantaban los deportes. Practicaba el surf, el ciclismo de montaña, el senderismo... "Sabía hacer de todo y todo lo hacía con enorme predisposición. Sabía soldar, pescar, hacer pan... Tenía una enorme facilidad para aprender de todo. Llevaba un año y medio viviendo conmigo en los Roques de Fasnia, en la costa del municipio sureño, y me ayudaba en la pesca. Ahora justo empezaba a buscar un piso porque las cosas empezaban a sonreírle. La verdad es que siento una pena enorme", cuenta el vecino de Fasnia con la voz entrecortada.

Anoche, la familia no había recibido todavía el cuerpo de Jorge Javier Delgado. Lo esperan para este mediodía, cuando se abrirá el velatorio en el cementerio de Santa Lastenia. Está previsto que el entierro se celebre mañana a las 10:30 horas en el camposanto de Santa Cruz.

El alcalde de Fasnia, Damián Pérez, estaba consternado por la noticia, al igual que muchos vecinos de Fasnia, donde Jorge Javier vivía. Según comentó a este diario, se había puesto en contacto con la familia del joven para trasladarle el más sentido pésame de todo el Ayuntamiento de Fasnia. "Nos hemos puesto al servicio de la familia para todo lo que necesiten y les hemos trasladado nuestro dolor por lo ocurrido. Lo sentimos mucho". El regidor, sin embargo, no quiso hacer ninguna valoración sobre las circunstancias del accidente porque todavía está bajo investigación y no hay ninguna conclusión oficial.

No se sabe a ciencia cierta cuántos metros recorrió el conductor kamikaze hasta que embistió a la furgoneta Renault Kangoo que conducía Jorge Javier. Tampoco se sabe exactamente a qué velocidad iba. Pero la principal hipótesis es que el francés iba muy rápido o había perdido el control del vehículo, y que debía conocer la zona porque residía no muy lejos de allí, en San Miguel de Abona. "No obstante, habrá que esperar a las conclusiones oficiales para poder hacer una valoración ajustada a la realidad", aclaró Damián Pérez.

Lo único que aclara el informe preliminar, al que tuvo acceso la opinión de tenerife, es que el francés iba con cinturón de seguridad y el venezolano, no. Y también que el choque tuvo lugar "en un tramo recto con inicio de curva suave a la derecha, con visibilidad reducida por la configuración del terreno, con una pendiente suave".

Ruymán estaba ayer destrozado. Le había cogido mucho cariño a su amigo y compañero de piso, al que ayudó a encontrar empleo en Fasnia. Además, le vinieron a la memoria los recuerdos de su madre, que falleció cuando él tenía unos 15 años por otro conductor que iba en dirección contraria.