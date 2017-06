El Médano ya es apto para el baño

La prohibición de baño en la zona no impidió que algunas personas decidieran pasear por la orilla.

La prohibición de baño en la zona no impidió que algunas personas decidieran pasear por la orilla. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

Las banderas verdes ondean de nuevo en la playa de El Médano. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona informó de que había procedido en el mediodía de ayer a retirar la prohibición de baño en la costa sureña, que abarcaba el tramo desde playa Chica hasta Los Balos, tras confirmar los resultados de los análisis del Servicio de Inspección Sanitaria Canario que indicaban que el agua es totalmente apta para su uso habitual.

Según apuntan los resultados del contra-análisis encargado por el Consistorio granadillero el miércoles, tras la muestra tomada el mismo día del cierre de la zona de baño, el resultado de Eschericha Coli es de 1 unidad formadora de colonias (ufc) por 100 mililitros, cuando el parámetro normal es que el valor sea inferior a 250 ufc por 100 mililitros.

El concejal de Servicios Municipales y Medio Ambiente, Marcos González, señaló que tras la decisión de prohibir el baño, el pasado miércoles, como medida preventiva, en aras de garantizar el bienestar y la seguridad de la población y de los bañistas, "se reabre tras corroborarse que no existe riesgo alguno para la salud". Ayer, a mediodía, se procedió a levantar la prohibición para alegría de usuarios, trabajadores y empresarios de la zona que ya pueden hacer uso de las playas y disfrutar de la vuelta a la normalidad en sus respectivos establecimientos comerciales.

Durante las 24 horas que la zona ha permanecido cerrada, la estampa ofrecida por esta turística playa daba un giro significativo. Y es que la prohibición del baño, si bien es considerada por los usuarios como un mal menor en aras de proteger su salud, lo cierto es que no deja de suponer un contratiempo que genera pérdidas económicas a los empresarios y comerciantes de la zona.

Por otro lado, durante las horas que los residentes estuvieron a la espera de los resultados de los análisis del agua, muchos empezaron a barajar diversas posibles causas de la contaminación. Así, el empresario Uwe Schuldt, quien lleva residiendo en el sur más de 15 años y es un gran aficionado a la pesca y el buceo, y se preguntaba "hasta qué punto las obras del nuevo muelle han generado cambios en las corrientes que han acabado por arrastrar residuos indeseables".

Por su parte, Jesús López, camarero de profesión, aseguró que "este tipo de cierres afectan mucho al negocio de las terrazas, por poco tiempo que duren". Y aunque, afortunadamente estas prohibiciones no son frecuentes, "no es la primera vez que las he vivido". Concretamente, recuerda una fuga procedente de un hotel cercano que provocó la presencia de residuos tóxicos en el mar. "Cualquier incidente de este tipo, nos obliga a cerrar las terrazas porque, automáticamente, la gente se va a otras playas", afirmó.

Durante las horas en las que la playa estuvo cerrada, los socorristas de la zona permanecieron alerta, ante cualquier incidente, informando a los usuarios y atentos a cualquier bañista despistado. "Estos casos de contaminación podrían acarrear más de una gastroenteritis o, incluso, otitis", manifestaron los profesionales a la opinión de tenerife.

Adrián Fernández, el encargado de las hamacas lamentó, ante la cantidad de tumbonas vacías, el poco trabajo que iba a tener mientras permanecieran izadas las banderas rojas. Entretanto, dos paseantes habituales eran alertadas de la restricción mientras caminaban por la orilla, descalzas, ajenas a la orden municipal. Una prohibición que finalizaba poco después: en el mediodía de ayer.