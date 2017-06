El Instituto de Turismo Responsable respalda el pago para llegar al Teide

El Instituto de Turismo Responsable (ITR) respalda el pago para acceder al Teide. Así lo asegura su presidente, Tomás Azcárate y Bang, quien afirma que Los servicios por visitar el Parque Nacional del Teide "hay que cobrarlos", pues "no es un tema de tasas", sino de "pagar por aparcamientos, guías, itinerarios o transporte".

Azcárate está en Tenerife, isla en la que nació, como invitado en la Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad y Competitividad en Destinos Turísticos, patrocinada por la Unesco y la Organización del Turismo, que se celebra en el municipio de Arona. En una entrevista con la agencia EFE, este experto en turismo se pregunta "cómo en el año en que estamos ni siquiera se pagan los aparcamientos" en el Teide, "pues en lugares de similar interés paisajístico, patrimonial y turístico se paga y esto es de cajón".

"Si me preguntan si se debería pagar por entrar al Teide diría que no", matizó Azcárate, pero "sí por los servicios", que a su juicio beneficiarían a la gestión de un Parque visitado por tres millones de personas al año, ha recordado.

En esta línea, el presidente del Instituto de Turismo ha puesto como ejemplo a Lanzarote, como la "única isla que lo hace bien", donde "se paga por acceder determinados sitios", y "eso genera empleo" y el canario "casi no paga". En esta línea, Azcárate y Bang ha puesto de ejemplo que la primera red de senderos en Canarias se ha hecho "hace muy poco", cuando "el senderismo es uno de los recursos más importantes del turismo".

Estos recursos, agregó, son "oferta complementaria necesaria, servicios complementarios al sol y playa, que es importantísimo pero no debe ser lo único". Además, el presidente del ITR hizo alusión a Madeira, que "tiene el control del senderismo inglés".

Sector inmobiliario

"El gran problema de Canarias, como en otros lugares de España y del mundo", -ha subrayado el experto-, "es que el turismo ha sido dominado por el sector inmobiliario". "El turismo por sí mismo no es malo, pero está perjudicado por el sector inmobiliario, pues se ha transformado el suelo, lleno de viviendas, apartamentos: veamos el norte de Tenerife y zonas de sur de la isla", agregó. "El modelo español de sol y playa choca con el modelo francés, por ejemplo, donde hay una redistribución y regulación mucho mayor de la oferta complementaria", incidió.

Para el presidente del ITR, en este modelo de complementariedad y regulación de servicios se genera "más economía" y existe una "distribución de los recursos", pues "hay una oferta complementaria variada". "El problema que ha ocasionado la no regularización de las viviendas vacacionales en Canarias es un ejemplo de que todo se centraliza en el hotel, y éstos son importantes, pero no son lo único que hay", según Azcárate. "En países como Inglaterra no existe ese hándicap entre hoteles y viviendas vacacionales, porque se complementan", apuntó. En este sentido, el experto, sostuvo que "se deben crear normas para regularizar una mejor redistribución de la oferta complementaria, como el alquiler vacacional".

Azcárate, doctor en Ciencias Biologícas, empezó en 1982 su carrera como presidente del Patronato del Parque Nacional de Doñana hasta 1991. Este tinerfeño está al frente del ITR desde hace 22 años y en 2015 fue Director de la Cumbre y de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +20. El ITR otorga la certificación Biosphere a los hoteles y realidades turísticas bajo premisas del Turismo Responsable recogidas en la Carta Mundial del Turismo Sostenible +20.

Su visión "no es la de más turistas", sino de "una mayor redistribución" entre un modelo que apuesta por la calidad y la oferta complementaria pues, "para qué queremos más gente", se pregunta el experto. La riqueza de un destino "no tiene que estar en el número de turistas sino en los intereses respecto a los ciudadanos", ha puntualizado.