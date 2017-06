Los empleados de la Autoridad Portuaria se concentran contra los recortes en toda España

Los empleados de la Autoridad Portuaria se concentraron ayer en toda España frente a sus respectiva sedes. Al Estado, además de los paros de la estiba tras el decreto aprobado por el Ministerio de Fomento, se suma un nuevo frente, el de los trabajadores de la Autoridad Portuaria que desde 2007 sufren recortes salariales y de derechos laborales.

Según señaló ayer Jorge Morera, portavoz de UGT, los trabajadores de las autoridades portuarias de toda España sufren desde 2007 un recorte salarial del 5% desde 2007, pero a partir de 2010 se dio una vuelta de tuerca más, con una reducción también del 75% en el descuento de fines sociales, eliminación total de las aportaciones a los planes de pensiones, no aumentan las plantillas aunque se haya disminuido, soportando cargas de trabajo cada vez mayores; no regularizan a los trabajadores fijos discontinuos o fijos temporales y, además, no se aprueba el convenio colectivo.

Los trabajadores protestan también con el planteamiento del Gobierno que pretende utilizar dinero público para pagar despidos en el sector de la estiba pero no se pone ni un euro para solucionar la precariedad de los trabajadores de las autoridades portuarias.