Restaurantes a la altura del sol

La gastronomía canaria está de enhorabuena. Un total de 25 restaurantes de las Islas han conseguido los soles de la Guía Repsol de este año, unos premios que se otorgan a los mejores establecimientos y cocineros del país por la excelencia de sus platos. Ayer fue el día de la entrega de los diplomas y, como escenario para esta cita, se escogió un lugar especial, uno de los puntos más cercanos al Sol. Junto a las faldas del Teide, el pico más alto de España, se encuentra el Centro de Visitantes Cañada Blanca, en medio de un entorno único como lo son las recetas de los galardonados, cuyos ingredientes básicos son la buena materia prima y el respeto por los productos locales.

Aunque algunos de ellos no pudieron acudir al encuentro, 17 representantes de esos locales sí asistieron a la celebración, durante la que el astro rey brilló con fuerza para la ocasión. Mientras esperaban a que empezara el acto, varios de los protagonistas compartieron secretos de cocina e intercambiaron experiencias entre murmullos. Media hora después, sobre las 12:30, arrancó la actividad alrededor de una mesa ocupada por el mandatario del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; el consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé; el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno canario, Abel Morales; y los presidentes de la Real Academia de la Gastronomía Española y de la Real Academia de la Gastronomía de Canarias, Rafael Ansón y José Luis Zubieta, respectivamente. Esa última organización, precisamente, es la que se encarga de seleccionar a los mejores chefs del país junto a la Cofradía de la Buena Mesa.

Hay quienes han conseguido ni más ni menos que tres soles, aquellos que básicamente son considerados por las juntas rectoras de la Cofradía de la Buena Mesa y la Asociación de Amigos de la Real Academia como los mejores restaurantes del año. Pero también hay establecimientos que han logrado dos no solo por su excelente calidad en la cocina, sino además por su servicio y por contar con una buena bodega para sus clientes; así como otros locales que han obtenido un sol Repsol por sus platos y gran variedad.

Francisco Relea, con su restaurante Kazan, en Santa Cruz de Tenerife, es uno de los que en esta edición se ha llevado dos soles. "Esta distinción es importantísima, porque es la guía de referencia que tenemos en España y tener este reconocimiento es fantástico porque nos sitúa en el mapa gastronómico nacional". Con estas palabras, el propietario de este negocio expresó su satisfacción después de haber recogido su diploma, que obedece a un "trabajo bien hecho y que pone en valor el producto". En su caso, los platos que ofrece son muy especiales, de ahí que consiguiera el respaldo de la Real Academia y de la Cofradía de la Buena Mesa. Se trata de cocina nipona con ingredientes locales, como pescado y marisco. Técnicas japonesas con sabores del Atlántico que este establecimiento lleva ofreciendo a sus clientes de hace ya siete años.

Y es que el respeto por los alimentos de la tierra es uno de los rasgos de los locales que logran estar en la Guía Repsol, que existe desde 1979 y que ha prevalecido hasta la actualidad de forma ininterrumpida. El presidente de la Real Academia de la Gastronomía Española, Rafael Ansón, no se perdió la entrega de estas distinciones en Cañada Blanca. Desde su mesa, se dirigió a los responsables de los restaurantes seleccionados para recordarles que hay que estar "orgullosísimos de la oferta de Canarias". En su opinión, Tenerife ya se ha dado cuenta de que la oferta dirigida al turismo "no es completa sin la gastronomía" y es por esta razón por la que ha tomado "más la iniciativa que Gran Canaria" para dar a conocer la cocina isleña.

Rafael Ansón no tienen dudas. El Archipiélago "es el paraíso de la gastronomía", pero lamentó que incluso los propios canarios aún no se lo crean. Para él, está claro que el territorio cumple con los tres valores imprescindibles: "Buena materia prima, cocina tradicional y hospitalidad". Respecto al primero de ellos, "es difícil encontrar peces más atractivos que los de aquí, como la vieja, que son únicos". Lo mismo ocurre con las papas negras, "mejores que las de Perú", al igual que tampoco hay salsa mejor que "el mojo verde, que me gusta más que el rojo picón", puntualizó.

El representante de la organización tampoco pasó por alto los platos tradicionales de las abuelas isleñas, que ahora vuelven a tener presencia en los restaurantes pero de una forma actualizada. A todo eso se suma el último ingrediente para poder presumir de gastronomía, y es la hospitalidad, que "es superior al resto de lugares".

Por todas esas razones, "no comprendo cómo hemos tolerado que digan que en Canarias no se podía comer. Presumamos de todo eso", resaltó Rafael Ansón.

Durante su intervención en el acto de entrega de los diplomas a los 25 establecimientos distinguidos con los soles Repsol, subrayó que el país ha pasado a ser "líder mundial en turismo y gastronomía, vinculada a la innovación y la creatividad". El presidente de la Real Academia señaló que se ha conseguido mantener la esencia tradicional en platos modernizados y destacó el papel de la cocina como una forma de "expresión cultural" que ha logrado traspasar fronteras.

Según especificó, mientras que hace unos 20 años "no venía nadie a España a comer, en el pasado año ya vinieron 11 millones de turistas", lo que demuestra el atractivo de la gastronomía.

Pero aparte de este concepto, habló de la importancia de la alimentación. "Hay pocas cosas que haga el ser humano mejor que alimentarse", afirmó, para posteriormente poner de relieve su importancia en la vida diaria, como por ejemplo hasta "para hacer bien el amor", dijo con una sonrisa. Aunque su relevancia no se queda ahí, prosiguió. Indicó que el sector representa en estos momentos el 20% del Producto Interior Bruto y no dejó pasar por alto los datos de obesidad infantil. "Es una faena" para los niños, pero también es un coste "inasumible" para el sistema sanitario.

Es por todos estos motivos por los que "hay que comer bien, no solo desde el punto de vista económico sino también desde el de la calidad de vida", agregó.

El presidente de la Real Academia de la Gastronomía de Canarias, José Luis Zubieta, aprovechó su intervención para dar las gracias a Rafael Ansón por el "esfuerzo" que ha hecho por estar en esa cita y también valoró que muchos de los premiados también acudieran a Cañada Blanca a pesar de ser de otra isla. "Sabemos las dificultades de moverse por Canarias", apuntó el representante de la organización en el Archipiélago.

Zubieta también aprovechó la ocasión para destacar la apuesta que se hace por el producto local, que es "un signo de identidad que hay que llevar a los fogones y a los que nos representan". En similares términos se expresó el viceconsejero del Sector Primario del Gobierno canario, Abel Morales, quien felicitó a Repsol por "colocar a los cocineros en el mapa, que cada vez son más los que logran visualizarse a nivel nacional o incluso mundial".

El representante del Ejecutivo regional puso de relieve la labor "muy importante que se hace en la gastronomía para poner en valor los productos locales" y mencionó la relevancia que tiene la colaboración entre las administraciones públicas para impulsar el sector y conseguir vincularlo con el turismo.

Por su parte, el consejero de Turismo en el Cabildo, Alberto Bernabé, agradeció a la Real Academia que escogiera Tenerife para conceder estas distinciones y a Binter Canarias por sufragar los vuelos de algunos de los premiados procedentes de otras islas. Para el responsable del área en la Corporación insular, "seguimos con una dinámica motivante" y se mostró convencido de que la gastronomía "va a continuar escalando en su reconocimiento", lo que además ayudará a que Tenerife "sea más reconocida".

El presidente de la Institución, Carlos Alonso, fue el encargado de cerrar el acto de entrega de estos diplomas. El mandatario afirmó que a través de la cocina también se puede vivir "la Isla" porque se puede conocer a través de ella "la cultura, el paisaje, el producto y a otras personas" y manifestó que el objetivo marcado por el Cabildo radica en "promover la cultura gastronómica como un símbolo hacia el visitante". Para lograrlo, aludió a la necesaria coordinación entre administraciones, pero lo que tiene claro es que "ustedes son los mejores embajadores", dijo a los premiados congregados en ese entorno "maravilloso", el Parque Nacional del Teide. "No se puede estar más cerca del Sol que aquí", añadió. Qué mejor sitio para reconocer a esos 25 restaurantes con los soles Repsol.