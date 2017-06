El municipio lanza un festival para atraer al público LGTB al destino

El municipio ha puesto en marcha el ARN Culture and Business Pride, un festival que pretende atraer al público LGTBIQ al destino a través de la organización de varias actividades a lo largo de esta semana. La iniciativa arrancó ayer con la iza de la bandera del colectivo y continuó con la primera jornada de Beach Conferences, bajo el título Métele un gol a la homofobia y dedicada a la necesidad de la visibilización del colectivo en el mundo del deporte.

La tarde comenzó con la intervención de Rufino Arco Tirado, presidente de la Asociación de Profesionales del Deporte LGBTIQ e integrante de Madpoint, Club de TenisLGTB de Madrid; que forma parte de Asociación Deportiva Ibérica(ADI) LGTB, que lucha contra la homofobia en el deporte. Su ponencia profundizó en la casuística de la homofobia en el deporte y en los puntos intermedios de trabajo a los que se intenta llegar desde las diferentes asociaciones de las que es miembro, así como del origen de la homofobia y la invisibilidad de la homosexualidad en el ámbito deportivo.

Según el propio Arco Tirado, "el origen está en que la sociedad sigue viendo la diferencia entre lo masculino y lo femenino y continúa entendiéndolo todo en base a esas reglas". Esta catalogación por etiquetas es la que provoca la inflexibilidad en la mentalidad de cómo entendemos el deporte.

De profesión policía nacional, declaró que su condición sexual no le ha traído problemas en el desarrollo de la profesión ni con sus compañeros o superiores "situaciones que sí ocurren en ciertos sectores de la empresa privada", apuntilló. "El cuerpo nacional de policía no entra en la vida privada de sus miembros; un policía es un policía y eso juega en nuestro beneficio. Aunque un compañero o superior pudiera ser homófobo, no lo exterioriza porque no sería aprobado por las reglas de la policía".