Los bares y restaurantes de la ciudad duplican sus ventas gracias a Mueca

El Mueca revitalizó durante sus cuatro días de duración el sector hostelero de Puerto de la Cruz. El Festival Internacional de Arte en la Calle, que se inició el pasado jueves y finalizó ayer, atrajo a miles de personas a la ciudad turística que además de ver más de un centenar de espectáculos también pudieron disfrutar de los bares y restaurantes, que de media duplicaron sus ventas respecto a las que registran en cualquier otro fin de semana.



Así lo manifestaron ayer varios hosteleros que se mostraron satisfechos con el balance que deja el Mueca en la ciudad. Alberto González, trabajador de la Pizzería La Tasquita ubicado en la céntrica plaza del Charco, asegura que el negocio aumentó más de un 100%, sobre todo el sábado, el día fuerte del festival. Sin embargo, reconoce que las actividades deberían estar mejor distribuidas "porque a la zona del Martiánez no ha llegado nada".



El hostelero Santiago García, del Hannen Barril, corrobora que el volumen de facturación se ha incrementado bastante durante los últimos días. "Que haya una gran afluencia de gente beneficia al negocio", ratifica. Por eso, tanto él como sus compañeros están deseosos de que lleguen más ediciones, "porque un evento como este no lo hay en el resto de Tenerife, aunque siempre se necesita mejorar".



"Ojalá hicieran Mueca dos veces al año", señala el propietario de la Tasca Bar La Pandorga, Domingo Martín. Este restaurador indica que durante todo el festival "ha habido un ambiente espectacular".



Este hostelero tuvo que reforzar la plantilla con dos personas extra "para dar un buen servicio a los clientes". Su local, muy cercano a uno de los grandes escenarios que se instalaron para el festival, estaba en un sitio estratégico para que decenas de personas se sentaran en su agradable terraza cada vez que se terminaba una actuación. "Aunque hubo un goteo de clientes durante todo el día, la gente venía en avalancha cuando se terminaban los espectáculos", apunta.



Por su parte, Claudio Scialaba, cocinero del local Tapas Nada Más asegura que el pasado sábado pararon de trabajar a las 12:00 de la noche "porque no podíamos más, pero podríamos haber seguido trabajando". Bajo su punto de vista, es positivo que se organicen este tipo de iniciativas que dinamizan la ciudad "porque la cosa ahora mismo está bastante floja y estas actividades crean mucho movimiento".



Aunque el sector de la hostelería ha acogido de forma positiva el Festival Internacional de Arte en la Calle no pasa lo mismo con los comerciantes, ya que muchos de los que se encuentran en los alrededores de la plaza del Charco no vieron incrementadas sus ventas durante los cuatro días que ha durado Mueca.



La dependienta de Lavanda and Co, Isabel Mesa, argumenta que a los comerciantes no les beneficia este tipo de iniciativas. "La gente va muy centrada en el mapa para no perderse ninguna actuación y no se para a mirar las tiendas", indica. Por lo que en su local se ha notado poca diferencia en las ventas.



De la misma opinión es Francisco Gómez, un comerciante que lleva 57 años regentando su local en el centro de la ciudad turística. "Este tipo de festivales tienen luces y sombras", opina. Por un lado, son buenos para el sector hostelero y atraen a un gran número de gente, pero por otro "los comerciantes vendemos la mitad".



Sin embargo, él considera que las actividades de dinamización deben de seguir haciéndose con frecuencia. "Que no nos beneficie a los comerciantes de forma directa no significa que no sean positivos para el Puerto en su conjunto", concluye.