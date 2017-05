El festival de la moda busca a la nueva cara de las pasarelas canarias

Arona se prepara para celebrar la segunda edición del festival de la moda del Sur, un evento que crece y que llenará Playa de las Américas de nuevas tendencias, diseño, música, un mercado de moda solidaria y el glamour de las fiestas paralelas en dos internacionalmente reconocidos clubs del municipio. Arona Fashion Festival (AFF) no solo será una oportunidad para disfrutar de la creatividad de los diseñadores canarios y marcas internacionales en la pasarela de la milla de oro, sino una ocasión para conocer las novedades en peluquería, de la mano de los estilistas de la firma británica Toni&Guy, y para encontrar a la nueva cara de las pasarelas canarias con el concurso The New Face.



La primera prueba de selección tiene lugar en El Ático by NH (calle Clavel, número 2, Santa Cruz de Tenerife), hoy a las 18:00 horas. El miércoles de la próxima semana (17 de mayo), a las 19:00, se celebrará el segundo casting en el Paseo Orinoco de Playa de Las Américas. Una vez se haya preseleccionado la segunda lista de modelos, ese día se llevará a cabo el concurso con el resto de aspirantes escogidos.



The New Face está dirigido a jóvenes de entre 15 y 25 años y nace con la vocación de ser un concurso especializado en el descubrimiento de nuevos talentos en el mundo de la moda, para lo que contará con un jurado profesional dedicado a esta industria y a los sectores de la fotografía y la pasarela.



El concurso seleccionará 10 nuevas caras masculinas y otras 10 femeninas, que podrán participar en los desfiles organizados en el Arona Fashion Festival 2017. Se elegirá, además, a un modelo masculino y otra femenina que no solo desfilarán, sino que colaborarán y participarán en una editorial organizada y producida por The ShowRoom Mag. Las bases están disponibles en www.facebook.com/aronafashionfestival/. Asimismo, se escogerá a un número determinado de modelos para la participación en la masterclass de Toni&Guy en el Auditorio de Los Cristianos.



Desde que abrieron su primer salón en 1963, en Londres y bajo el nombre de Toni&Guy, la reputación de los hermanos Toni y Guy Mascolo en el sector de la peluquería y el estilismo no ha parado de crecer. En la década de 1990 ya contaban con un centenar de centros en más de 20 países de todo el mundo. Además, Toni&Guy ha colaborado en más de 80 espectáculos de diferentes diseñadores y es patrocinador oficial de la Semana de la Moda de Londres.



El próximo jueves, a las 20:00 horas, tendrá lugar la masterclass de estos prestigiosos peluqueros en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos. Los interesados en asistir a este evento podrán acudir de forma gratuita, no obstante, tendrán que adquirir las invitaciones a través de la plataforma www.ticketea.com.



El objetivo de esta clase magistral, que se enmarca en Arona Fashion Festival, es dar a conocer los secretos mejor guardados de estos estilistas y acercar las últimas tendencias y novedades de la industria a los profesionales del sector. Un evento al que no pueden faltar quienes deseen aprender y dominar todos los trucos de estos peluqueros reconocidos mundialmente.



Arona es uno de los principales destinos turísticos de Canarias y cuenta con importantes zonas comerciales, entre las que se incluye la conocida como milla de oro de Las Américas. El Ayuntamiento, a través del área de Promoción Económica y con el respaldo de las concejalías de Turismo y Juventud, ha decidido sacarle el máximo partido a estas condiciones y celebrar un evento de moda repleto de actividades, que tendrá lugar entre el próximo miércoles y el sábado día 20. Entre ellas, el concurso The New Face, la participación de los prestigiosos peluqueros de Toni&Guy, desfiles, así como espectáculos de música en vivo y talleres.