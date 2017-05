El circo de Mueca, un hito de Tenerife

El circo que cada año provoca Mueca, el Festival Internacional de Arte en la Calle, vuelve este fin de semana a Puerto de la Cruz para llenarlo de público y artistas en su decimoquinta edición. Esta cita con los espectáculos a pie de calle se ha convertido en un hito para la Isla de Tenerife y en especial para el municipio norteño, que espera la visita de 60.000 espectadores. Una decena de espacios, calles, bares, teatros y hoteles repartirán, de jueves a domingo, un repleto programa de espectáculos que incluyen más de 100 actividades artísticas por todo el centro de la ciudad. Compañías como Karcocha, Circ Bover, Puja!, Osadía o Producciones Yllana encabezan el cartel de 2017.



Mueca abre este jueves en el Teatro Timanfaya con el espectáculo de la artista tinerfeña Bibi Monje, Lacura, y continúa en el Espacio Aqualia Muelle 1 con Cuneta deluxe, de la compañía canaria Abubukaka, un encuentro que se ha convertido en indispensable para los amantes del festival. Los diferentes espectáculos locales, nacionales e internacionales seguirán desarrollándose en la localidad norteña el viernes por la tarde y durante todo el día del sábado y el domingo.



Artistas destacados



Este año destacan del amplio y variado cartel de Mueca la compañía hispanoargentina Puja!, con su obra Quixote, montaje teatral que incluye música en vivo y acrobacias aéreas y que está nominado a los Premios MAX 2016 como Mejor espectáculo de calle. Esta formación ya fascinó a los tinerfeños en la Noche en Blanco de La Laguna de 2015, cuando ejecutaron su espectacular Kaosmos en el aparcamiento de la antigua Recova.



Otra de las citas imprescindibles de este Mueca 2017 es el mimo chileno Karcocha, quien traerá a las calles portuenses su show El coche, que se presenta como "transformador de espacios urbanos en un circo de la risa gracias a su poder de juego e improvisación".



La tercera recomendación del actual programa es la comedia musical a capela que propone la madrileña Yllana con su obra The Primitals. La compañía, toda una referencia en teatro de humor gestual con 25 años de trayectoria, pisó recientemente la Isla el pasado mes de abril con su producción Chefs.



El festival celebrará una nueva aunque algo más modesta (por local) edición de Puerto Street Art para continuar creando un museo de arte en la calle con murales.



La presentación de esta decimoquinta edición de Mueca tuvo lugar ayer en el Castillo de San Felipe, uno de los espacios del festival, junto a la portuense Playa Jardín. Al acto acudieron representantes de las administraciones que organizan y colaboran en el festival, así como portavoces de las empresas que se han sumado a este esfuerzo colectivo privado, público y ciudadano en que se ha convertido Mueca.



Abrió el acto el alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, quien siente con orgullo "que Mueca se ha convertido en un gran referente". El popular destacó a este festival como "algo más que un evento, ya es una cita y también una herramienta fundamental para nuestra recuperación global".



El presidente del Cabildo de Tenerife, única administración que concede una partida anual fija a Mueca, Carlos Alonso, aseguro que "la ciudad vuelve a respirar de una manera plena por la cultura".



El viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Aurelio González, destacó de Mueca los "hábitos culturales, creativos y de consumo" que provoca, convirtiéndose en "un revulsivo económico y de cohesión social".



La concejal de Cultura de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, recordó el resurgimiento de Mueca en 2012 tras la crisis con un marcado carácter ciudadano y el traslado de marzo a mayo por petición de Ashotel para activar la ocupación de este mes menos solicitado como ejemplo de relación con el sector turístico del municipio.



Mueca está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la Plataforma Cómplices Mueca, y cuenta con la producción de la empresa grancanaria Unahoramenos, que por primer año consigue este cometido, con un presupuesto en 2017 de 250.000 euros, por medio de convocatoria pública. Mario Vega, conocido por su labor en la dirección teatral -nominado en la presente edición de los Premios MAX a Mejor diseño de espacio escénico por Los Malditos- encabeza Unahoramenos. El grancanario destacó el carácter familiar del festival, algo que no quieren que cambie. "Es un honor participar en un festival de este calibre", destacó el productor, quien programa tratando de mantener "la sostenibilidad del proyecto y que los espacios sigan siendo agradables para disfrutar de los espectáculos". Rodríguez comentó entonces que "Puerto de la Cruz no se va a quedar chico para Mueca y precisamente lo más bonito de este festival es chocarte con alguien y que te devuelva una mueca cómplice".