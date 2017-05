19 veces mamá

Siria García estuvo casi 20 años de su vida embarazada. Uno tras otro y con apenas un año de diferencia dio a luz a sus 19 hijos, aunque tan solo nueve lograron sobrevivir a los primeros meses. Esta santacrucera, que el 19 de julio cumplirá 90 años, asegura sentirse orgullosa por haber sacado adelante a toda su prole en un momento en el que las dificultades eran el pan de cada día. "El médico me dijo a los 16 años que no podría tener hijos porque tenía la matriz infantil y al final di a luz a 19", dice entre risas.



"Antes no había tantos adelantos como ahora y los niños se morían de una diarrea", lamenta. Pero aun así nueve de sus hijos consiguieron superar los primeros años de vida. El primero fue Diego, al que siguieron Amelia, Jorge, Roberto, Miguel, María José, José Luis, Rosa María y Orlando, el más pequeño.



A pesar de que hace décadas tener muchos hijos era algo más común que en la actualidad, cuando a una familia con tres ya se le considera numerosa, García mantiene que nadie en el barrio de La Candelaria, donde los crió, tenía tantos hijos como ella. "Mis vecinos me ayudaban mucho y a veces me enviaban cajas de dulces para mis niños", mantiene.



Su hija Rosa se emociona al recordar todo lo que ha hecho su madre por ellos y asegura que "lo es todo para mi". Afirma que tanto ella como sus hermanos "éramos unos supervivientes" que tenían que agudizar el ingenio. "En el colegio nos poníamos en la cola dos veces para beber leche y robábamos el pan de la puerta de los vecinos para desayunar", explica.



Siria García nunca se casó con el padre de sus hijos, pero no se sintió marginada en el barrio, a pesar de que la sociedad no veía en aquella época con bueno ojos tener hijos sin pasar antes por el altar.



"Los presos, a cenar, a mear y a dormir". Con esta frase llamaba Siria García a sus hijos para que acudieran a casa cada tarde cuando se acercaba la hora de ir a la cama. Sacar adelante a nueve hijos se tornó en una ardua tarea para esta madre coraje. "No teníamos agua corriente y tenía que cargarla desde el chorro a un gran bidón donde después los bañaba con una regadera", señala.



Con sus hijos al hombro, recorría descalza los caminos embarrados hasta el hospital cuando se ponían enfermos. Siria García conoció a fondo el centro sanitario cuando sus hijos eran pequeños, ya que Miguel padeció una leucemia que lo mantuvo tres años sin salir del hospital. "Me saqué siete litros y medio de sangre para él durante todo el proceso", asegura.



García asegura que nunca se planteó meter a sus hijos en la Casa Cuna como hacían otras madres por necesidades económicas. "Su padre se bebía todo lo que vendía, así que tuvimos que buscarnos la vida", aclara. Para conseguir el dinero con el que mantener a su familia trabajó en la fábrica la Antillana, en el bar chino de la avenida Anaga y en otros muchos empleos.



También contó con la ayuda de sus hijos más mayores. "Diego se escapaba de la escuela para trabajar y ganar dinero para que comiesen sus hermanos", indica y el pequeño tenía que poner un taburete en el suelo para llegar a la barra donde despachaba.



Muchas necesidades



Mientras su madre trabajaba, los hermanos mayores cuidaban a los pequeños. "Ella nunca nos dejó con nadie, sabíamos cuidar de nosotros mismos", afirma Rosa. Aun así, esta nonagenaria apunta que pasó muchas necesidades para sacar adelante a los pequeños. "Yo hacía un potaje y no comía para que sobrara y poder darles de cenar", apunta.



A pesar de todas las alegrías que le han dado sus hijos, Siria García mantiene que si volviera a vivir "no tendría tantos" y aconseja a las madres de hoy en día "que estén pendientes de ellos y no les dejen pasar mucho tiempo en la calle". Bajo su punto de vista, ahora se permite que los menores se acuesten muy tarde viendo la televisión "y luego pretenden que se levanten para ir al colegio". García asegura que sus hijos "siempre se acostaban temprano y se iban a la escuela sin rechistar".



De la etapa en la que crió a sus hijos dice echar de menos "a todas mis vecinas que eran buenísimas", las noches de calor durmiendo fuera de casa y "vivir con la puerta abierta".



Años más tarde, la familia se mudó al barrio de Los Gladiolos después de que les tocara una casa de protección oficial "por la que pagaba 2.500 pesetas". García cuenta que terminó de pagar su vivienda gracias a la suerte, ya que echó un euro en la Primitiva en la Recova de la capital y se ganó 700.000 pesetas. "Tuve el boleto guardado durante semanas, sin darme cuenta de que estaba premiado", recuerda.



En este piso vive todavía junto a su hijo más pequeño. Los 90 años que está a punto de cumplir no le han quitado ni un ápice de ganas de vivir. Siria García apunta que pasará el día de la madre junto a su hija Rosa, "porque reunirnos todos es muy complicado". Sin embargo, mantiene que está muy en contacto con toda su familia. Esta chicharrera casi nonagenaria es completamente autónoma y va a visitar a sus hijos cuando quiere. "Ella es libre, como un pájaro", mantiene su hija más pequeña. Y lo más importante, nunca ha perdido la sonrisa.