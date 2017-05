El Rasca Millonario de la ONCE deja 500.000 euros en la localidad

El Rasca Millonario de la ONCE ha dejado 500.000 euros en el municipio de Santa Úrsula. El agente vendedor de la ONCE Roberto Soria López, vendedor desde 2011, es quien ha vendido el boleto agraciado con el mayor premio de este juego. Por sólo cinco euros, un vecino de Santa Úrsula ha ganado medio millón de euros.



Además, el cupón de la ONCE del 4 de mayo ha repartido 210.000 euros en Arico. José Miguel Lugo Rivero, vendedor de la ONCE desde agosto de 2001, es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a algunos de sus clientes habituales de Arico.



Los productos de juego de la ONCE se puede adquirir en la red de cerca de 20.000 vendedores de la Organización.