La patronal de la construcción pide soluciones ante la escasez de áridos

La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) pide soluciones ante la escasez de áridos que según la patronal existe en la Isla. La organización, a través de un comunicado emitido ayer, expresa su preocupación creciente dentro del sector sobre la necesidad de contar con material de calidad y en cantidad suficiente para llevar a cabo las obras actuales y cumplir con las perspectivas de futuro en cuanto a inversiones públicas y privadas. De esta forma, solicita respuestas "rápidas, eficientes y económicas que den satisfacción a las necesidades que en este momento tiene Tenerife".



Desde Fepeco se alerta de que a día de hoy la Isla no dispone de la cantidad de áridos necesaria para atender el programa de obras públicas y privadas previsto. "Es un grave problema que puede llevar al sector de la construcción a no cumplir con todo el volumen de inversión previsto por las diferentes administraciones por no disponer de la materia prima necesaria, con lo que eso conlleva en cuanto a la paralización de la creación de empleo", asegura. Subraya que esta materia prima ha de ser de calidad para dar respuesta a los requerimientos técnicos que desde las administraciones se ponen a los contratistas de cara a que se cumpla con la normativa vigente y, por tanto, "o nos ponemos a trabajar en la obtención de éstos áridos o va a ser imposible cumplir con los compromisos", avisa.



Añade que los áridos son el producto natural más consumido por el hombre después del agua y, además, manifiesta que es un sector estratégico que provee a la sociedad de un recurso "indispensable para su desarrollo económico y social". La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife asegura que, en el caso de la Isla, las canteras operativas "se terminarán en breve, lo que plantea un serio problema para el sector y para la sociedad." La patronal manifiesta que en estos momentos las necesidades anuales de áridos "es superior al medio millón de toneladas y las previsiones que tenemos es que en un plazo de cuatro o cinco años esta cantidad se duplique". "Todo esto sin olvidar que hay una clara voluntad por parte de las administraciones para buscar y habilitar nuevos puntos de extracción, nuevas canteras, especialmente para los áridos de más calidad, aquellos que se utilizan para hormigón, asfalto, morteros y prefabricados", añade la organización en su comunicado.



No es la primera vez que Fepeco alerta de esta situación, pues hace apenas dos meses, en el pasado mes de marzo, ya advertía de esta falta de material.